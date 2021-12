A través del celular te notificarán si estuviste cerca de un caso Covid en Yucatán

El gobernador Mauricio Vila Dosal dio a conocer que Yucatán cuenta con una herramienta tecnológica que notificará, a través de los teléfonos celulares, a las personas cuando hayan estado cerca de alguien que dio positivo a Covid-19.

Este sistema denominado Notificaciones Covid Yucatán se concretó tras una alianza entre el Gobierno del Estado con las empresas Google y Apple, y, de acuerdo con el mandatario, respetará la privacidad y datos personales de los usuarios.

Vila explicó que avisará en el celular si han estado a una distancia menor de 10 metros y por un tiempo prolongado a un caso positivo de Covid, sin que esta herramienta viole la privacidad de los usuarios, ni comparta su ubicación geográfica y sin interferir con el funcionamiento de tu celular.

“Necesitamos que todos en Yucatán activen está función en sus teléfonos, para que cuando alguien de positivo lo pueda avisar y esto se comparta con los dispositivos que estuvieron cerca en los últimos 15 días. Eso reduce cadenas de contagio y nos permite continuar con una franca recuperación económica”, señaló.

El gobernador aclaró que no se trata de una aplicación que se tengan que descargar, más bien es una función que ya está disponible en los sistemas operativos iOS y Android.

Para activarlo, es necesario mantener la función de Bluetooth encendida; posteriormente, en la configuración del equipo, buscar la opción “Notificaciones de exposición”; seleccionar país y estado, y aceptar los términos y condiciones.

En el evento, Vila también hizo un llamado a las yucatecas y a los yucatecos a convencer a las cerca de 200 mil personas que, por algún motivo, todavía no se han vacunado contra el Covid-19, “para acabar pronto con la pandemia”.

Recalcó que la vacuna es segura y se aplica en todo el mundo, además de que en la entidad no se ha registrado ningún caso de reacción grave en gente que la haya recibido.

“Ayúdenme a convencer a quienes por algún motivo no se han vacunado, todos conocemos a un familiar o amigo que no se ha querido vacunar. Este es un trabajo que tenemos que hacer juntos, se ha comprobado que la vacuna es segura y en Yucatán hemos aplicado cerca de 3 millones y no hay una sola reacción grave”, enfatizó.

Recordó que ya iniciaron la vacunación a jóvenes de 15 a 17 años y que también están aplicando la tercera dosis a adultos mayores en Yucatán, además de que hay módulos fijos en Mérida y en municipios del interior del estado.

