Apoyarán gobiernos federal y estatal a la UAS, pero bajo esta condición

Con la finalidad de que la institución se encuentre en condiciones financieras de poder atender el pago de primas de jubilación de sus trabajadores, gobierno del estado y federal proporcionarán una bolsa extraordinaria de recursos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó el mandatario estatal

Rubén Rocha Moya precisó que el recurso será proporcionado por partes iguales por ambos órdenes de gobierno pero con el compromiso de que será el único recurso que se proporcionará y, durante el año 2022, la Universidad deberá sanear sus finanzas de tal manera que en diciembre del próximo año, no vuelva a encontrarse con el déficit que actualmente le impide cumplir con sus compromisos.

El gobernador dijo que se trata de un recurso extraordinario, por primera vez, porque el rector me ha pedido que le apoyemos para efecto de pagarles las primas de jubilación a los trabajadores de la Universidad, muchos de ellos se mueren y no cobran porque hay una cola muy larga; entonces, ese recurso que estamos mandando ahí de manera extraordinaria tiene el propósito porque a mí me lo ha pedido el rector, y lo vamos a hacer con esa intención de que puedan tener para pagar las primas que tienen pendientes y la gente pueda acceder a ello.

Rocha Moya precisó que, para efecto de atender el tema de la UAS, si bien se les apoyará para subsanar sus compromisos, esto será mediante la firma de un convenio en el que participarán el estado, la Federación y la Universidad proporcionando 551 millones de pesos para cerrar el año.

Este monto, la mitad lo proporcionará la federación y la otra mitad el estado, pero, precisó el mandatario estatal, el compromiso de la Universidad será el que se comprometerá a sanear sus finanzas con la finalidad de que para fines de 2022 no deberá tener más déficit, de lo contrario, no habrá un nuevo apoyo.

mgm