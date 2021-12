Alerta de viaje emitida por Estados Unidos no ha inhibido turismo en Puerto Vallarta

Los hoteleros, y en general los empresarios del sector turístico, reconocen que la alerta de viaje que ha emitido Estados Unidos hacia el país, en donde también se incluye a Jalisco, sí ha inhibido los viajes; sin embargo, quienes se deciden a hacerlo, sí están visitando, principalmente Puerto Vallarta.

“El extranjero, sobre todo el estadounidense que a pesar de las alertas decide viajar, en muchos casos está privilegiado destinos como el nuestro, e insisto desafortunadamente porque otros destinos de México tienen alertas más graves”, señaló Xavier Orendain de Obeso, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico.

Aún en pandemia, la ocupación hotelera de Puerto Vallarta no ha tenido un impacto significativo aún y con esta alerta que es nivel tres, una de las más altas que emite Estados Unidos, Orendain expuso que “no es consuelo al contrario es una mala noticia para el país, hay otros destinos como Cancún o Tulum que tienen problemas mucho más graves donde inclusive otros países han emitido alerta”.

Respecto a los cruceros, se mantiene sin cambios el calendario de arribo de los cruceristas y no han tenido cancelaciones.

Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Jalisco luego de la detención hace algunas semanas de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes.

La pandemia no ha impactado significativamente a Puerto Vallarta. Foto: Ilustrativa

Recuperación económica por pandemia, no se dará hasta el 2023

La generación de 15 mil 400 empleos formales al cierre de noviembre y a partir de la pandemia, esta cifra representa que igual número de familias tienen prestaciones como afore e Infonavit, y se vislumbra que en diciembre también sea un mes de generación de empleo gracias a la reforma de la ley de outsourcing.

Xavier Orendain de Obeso dijo que esperan cerrar el 2021 entre 72 y 82 mil empleos, y para el 2022, se impulsará la generación de más empleos formales y reconoció que la falta de liquidez hará compleja la cuesta de enero, por lo que se pondrán en marcha los programas y bolsas de apoyo para las empresas.

“Yo no veo una recuperación plena de las afectaciones económicas, ojalá lo logremos en 2022, pero la expectativa es que en 2022 seguiremos conviviendo con la pandemia en tanto no se vacune la población no nada más nacional, sino mundial, y lo estamos viendo ya ahora con Ómicron, lo estamos viendo con mucho optimismo, pero con cautela, nuestra estimación es que si hacemos lo correcto para el primer semestre del 2023 podemos estar hablando de una recuperación completa”.

