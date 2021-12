Ricardo Monreal ratifica su fidelidad a Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que aun cuando no le favorezca la candidatura presidencial en 2024, se quedará en Morena. “Me voy a quedar en Morena, estoy luchando en Morena y soy de Morena”, aseguró durante entrevista a medios el senador que tiene 24 años de militancia. Insistió: “Aquí me voy a quedar. Estoy luchando porque Morena democratice sus procedimientos de selección de candidatos; estoy luchando porque Morena innove sus procedimientos de selección de candidatos; estoy luchando en ello”. El senador Monreal aseguró que no busca cuotas de compensación ni puestos de consolación con una candidatura como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sino que está convencido en participar nacionalmente para la candidatura de la Presidencia.

“Hay muchos compañeros valiosos que están luchando ahí en el Gobierno de la Ciudad”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja. El también líder de Morena en San Lázaro se describió como un todoterreno y formado en la adversidad, ya que en todos los puestos de elección popular en lo que ha participado han sido complicados.

“Nunca he tenido ni el respaldo, ni el cobijo, ni la promoción de las cúpulas, ni de las nomenclaturas. Siempre he batallado mucho. Pero eso es lo que me ha dado ingenio, me ha dado la exigencia de prepararme más y me ha fortalecido en el campo, porque la gente me conoce y saben que soy consecuente, saben bien que no soy un hombre que simule o que intente sacar raja política a cualquier circunstancia”, precisó el legislador.