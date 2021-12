Alejandro Gertz Manero no tiene nada que esconder, asegura Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que hoy conversó con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien le comentó que está limpio y no tiene nada que esconder.

El senador morenista se sentó junto a Gertz Manero en el informe de labores del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, donde pudieron charlar sobre la información que publicó un diario nacional sobre una supuesta indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) redoecgoal patrimonio del fiscal.

"Estuvimos sentados juntos y (Gertz Manero) no se opone a comparecer, él estás dispuesto, me dijo que no tiene nada que esconder, que está limpio, y yo le creo", expresó Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que vio tranquilo al fiscal, incluso con aplomo, "dispuesto enfrentar cualquier circunstancia".

Monreal aseguró que es cuestión de ponerse de acuerdo para que el titular de la FGR acuda a comparecer ante la Comisión de Justicia o ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

El legislador zacatecano afirmó que hay mucho ruido mediático en este tema, pero que "sería muy bueno que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se use como un instrumento político para nadie", además que la Fiscalía General de la República actúe en razón de las pruebas y si hay pruebas actúe.

Aseveró que no se sumará al coro de linchamiento en contra del fiscal Gertz Manero y el Senado de la República actuará con responsabilidad y emitirá una postura una vez que se desahoguen las pruebas.

