AMLO exhorta a respetar las reglas

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, debe apegarse a los lineamientos que marca el partido para elegir —mediante encuestas— al candidato presidencial de 2024, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, el mandatario consideró que no da por buena la supuesta salida del partido del legislador zacatecano, quien ha criticado la forma en la que se pretende designar al abanderado y su posible sucesor en Palacio Nacional.

“Es que ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas. Si el estatuto de un partido indica que se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidatos las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”.

En la mañanera de ayer, celebrada en Oaxaca, sostuvo: “Entonces, esa expresión de ‘si no modifican el estatuto me voy’, pues no creo yo que lo haya dicho (Monreal). O si lo dijo, no lo doy por bueno”. El senador Ricardo Monreal ha expresado en público que es momento de innovar los métodos de selección de candidatos de Morena para evitar que haya rupturas, por lo que reiteró que la encuesta no debe ser el único instrumento de medición.

En el mismo tema electoral, el presidente López Obrador vio con buenos ojos la propuesta del Frente Cívico Nacional, organización civil que busca impulsar una candidatura opositora de unidad en 2024, pues, agregó, ejercen su derecho y lo hacen de una manera pacífica. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo aseguró que su movimiento está fortalecido y hasta ahora,dijo, la oposición conservadora les ha hecho “lo que el viento a Juárez”.

Y agregó: “Está muy bien, se han portado muy bien los conservadores. Han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando acciones y difusión en los medios (de comunicación), pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos”. Consideró que ya hubo un cambio muy profundo en el país que está propiciando que los conservadores se agrupen y generen una “reacción”.

Por París Salazar y Francisco Nieto

PAL