Jóvenes mayores de 18 años deberán registrar su RFC a partir de 2022

De acuerdo con las adiciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), dentro de la Miscelánea Fiscal 2022, será obligatorio para los mayores de 18 años tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir del 2022, advirtió el fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona.

El abogado especializado en derecho fiscal, dijo que "esta nueva edición estará comprendida en el artículo 27, 5to párrafo apartado A del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC".

Dicha normatividad, dijo, menciona que, tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro Inscripción de Personas Físicas sin Actividad Económica, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones.

"Tampoco serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I, del CFF, por lo que los jóvenes mayores de 18 años deberán estar inscritos en el RFC aun y cuando no estén bajo una actividad económica", explicó.

Pickett Corona refirió que para aquellos que tengan el temor de si esto les generará obligaciones fiscales, la respuesta es no, pues, como lo señala la disposición, aquellos que no estén bajo una actividad económica no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones, y tampoco serán aplicables sanciones.

Esta nueva obligación para los jóvenes mayores de 18 años, agregó el abogado fiscalista, tiene el objetivo de evitar el robo de identidades, ya que las llamadas factureras pueden usar a jóvenes para la creación de empresas pantalla o las también llamadas empresas fantasma.

"Es claro que con esta adición se fundamenta que es una protección para los jóvenes darse de alta, aunque no generen ingresos. Es importante añadir que en dicho artículo 27 del CFF, si en un periodo de 5 años se detecta que el contribuyente no ha realizado alguna actividad económica, la autoridad tendrá la facultad de suspender o en su caso cancelar el RFC", advirtió.



Para que los contribuyentes mayores de 18 años se puedan dar de alta ante el RFC a partir de 1 de Enero de 2022, deberán de seguir una serie de pasos en el portal oficial del SAT.

Destacó que para imprimir la constancia de RFC se deberá ingresar a la página web del SAT y dirigirse a la opción Trámites del RFC; si no se cuenta con contraseña o e.firma se puede acudir a una de las oficinas del SAT con una identificación oficial para obtener la constancia.

