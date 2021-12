SAT: Registro de RFC, depósitos en efectivo y lo que debes saber para evitar problemas en 2022

El pasado 8 de septiembre del 2021, se publicó como parte del Paquete Económico 2022 la propuesta de cambios a la Miscelánea Fiscal 2022, entre los que destacan nuevos lineamientos sobre la captación de ingresos, los cuales afectan a los contribuyentes y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Éstos entrarán en vigor a partir del 01 de enero próximo por lo que se deben tomar en cuenta para evitar problemas con el ente fiscal el siguiente año.

Entre los cambios aprobados al régimen tributario destacan la obligatoriedad que los jóvenes mayores de 18 años tendrán ahora de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la cual se espera contribuya a combatir la informalidad en México e incremente la base de contribuyentes con el objetivo de alcanzar una mayor recaudación.

Hay que destacar que no habrá sanciones para aquellos que no se inscriban. Mientras tanto, especialistas en materia fiscal han visto con buenos ojos estos cambios en la Miscelánea Fiscal 2022, entre los que también sobresalen las derogaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los artículos de higiene femenina y al alimento para mascotas; también se eliminó este impuesto de los productos agrícolas.

Objetivo: incrementar el número de contribuyentes sin aumentar impuestos

Especialistas en materia fiscal han visto con buenos ojos estos cambios en la Miscelánea Fiscal 2022. FOTO: Cuartosuro

Cabe destacar que luego de la aprobación de la Miscelánea Fiscal para el 2022, en lo general y en lo particular por parte del Senado de la República y la remisión al Ejecutivo Federal, no se crearon nuevos impuestos, se presentaron derogaciones en las leyes y ajustes en los regímenes fiscales de los contribuyentes, esto con el objetivo de incentivar que el mercado informal eventualmente sea formal.

Entre otras de las disposiciones que entrarán en vigor desde el 01 de enero del 2022 destaca un incremento en el costo del pasaporte, de entre el 8 y el 20.3 por ciento, además, se propuso una nueva clasificación para los museos, lo que significó un incremento en los costos de acceso.

Destaca la Limitación en la deducción de donativos a donatarias autorizadas de acuerdo con lo establecido en el Art. 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el concepto deducción por donativos ahora se encuentran incluidos dentro del límite global de deducciones del 15%. Esta serie de medidas es una apuesta del Gobierno federal para incrementar el número de contribuyentes sin aumentar los impuestos.

Depósitos en efectivo y transferencias bancarias

Entre los cambios aprobados al régimen tributario destacan la obligatoriedad que los jóvenes mayores de 18 años tendrán ahora de inscribirse al RFC. FOOT: Cuartoscuro

Con esta serie de cambios que implementará la autoridad fiscal a partir del ejercicio fiscal 2022, se espera que el SAT mantenga además un seguimiento mucho más puntual de los ingresos en todos los medianos y pequeños contribuyentes, con la finalidad que cada vez más contribuyentes se regularicen y den de alta ante el fisco.

En este tenor, también se dará una mayor vigilancia al origen de sus ingresos de lo por lo cual, por ello si el contribuyente suele obtener dinero extra, recibir transferencias de dinero de una cuenta a otra, o incluso si se le ha asignado algún tipo de herencia, debe ser muy cuidadoso para no meterse en problemas con el SAT. Algunas de las observaciones a considerar son las siguientes:

Cuando se cuenta con percepciones considerables y repentinas, tales como una herencia o un premio consistente en recursos económicos (por ejemplo en un sorteo de la lotería) el contribuyente deberá deberá notificar inmediatamente al fisco, de la misma manera cuando se reciben ingresos adicionales al dar cursos u otras actividades que sean remuneradas.

No pierdas tus citas con el SAT, ya que podrías ser acreedor a una sanción. FOTO: Cuartoscuro

En el caso de los traspasos entre cuentas bancarias, si tras revisar los movimientos entre tus cuentas de banco, el SAT determina que no son congruentes con los registros, puede considerar este excedente como ingreso no reportado, y de esta manera cobrarte impuestos. Para depósitos en efectivo, los usuarios de servicios bancarios han mostrado inquietud por la petición del fisco a los bancos para que que reporten cada depósito superior a 15 mil pesos.

Hay que aclarar que esto no significa que descuida los depósitos de cantidades menores, pero cuando se realicen este tipo de depósitos se deberá declarar este dinero. Cuando se tiene que expedir una factura, se requiere contar con el Sello Digital, sin embargo, si no se cuenta con éste, y en caso que no se localice tu domicilio fiscal, el SAT podría cancelarlo al realizar una comprobación mediante visita domiciliaria.

No pierdas tus citas con el SAT, ya que en esta época se ha convertido en una extraña hazaña para los contribuyentes que desean realizar algún tipo de trámite y cumplir sus obligaciones fiscales; así es que si ya cuentas con una, ni la pierdas ni la canceles, ya que esto podría llevarte a generar un mal historial. No debes olvidar que en caso de juntar dos inasistencias en una quincena se restringirá tu acceso a una nueva durante 5 días naturales.

