AMLO asegura que la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 será universal

La vacuna contra COVID-19 de refuerzo será universal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa en Chihuahua, el mandatario federal señaló que se establecerá un programa de vacunación de refuerzo cuando se concluya con los adultos mayores de 60 años.

López Obrador aseguró que se cuentan con las dosis suficientes para aplicar la vacuna de refuerzo a la población.

"Es muy doloroso": AMLO lamentó la muerte de 49 migrantes en Chiapas

López Obrador reiteró que México cuenta con abasto suficiente de vacunas para la aplicación del refuerzo contra el COVID-19.

"Vamos en el lugar siete en disposición de vacunas afortunadamente, y está demostrado que lo que protege son las vacunas, y que tenemos que buscar que todos se vacunen y que no se quede nadie sin vacunarse. Está probado que lamentablemente los que se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que están pensando que ya no estén pensando y que se vacunen. Entonces si viene la vacuna para los maestros", indicó.