NO todas las casas de San Pablo Xochimehuacán serán reconstruidas; Miguel Barbosa anuncia excepciones

No podemos invertir recursos públicos en zona prohibida reiteró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que en San Pablo Xochimehuacan muchas familias fueron víctimas de la delincuencia que roba combustible. Comentó que si los predios afectados están en zona prohibida la única alternativa es la reubicación.

Señaló que se reforzará el diálogo con los grupos de habitantes a fin de que entiendan que las autoridades están en busca de sitios seguros en los que puedan ser reubicados con seguridad.

Hasta el momento, de 59 viviendas demolidas,16 familias han firmado la autorización para nuevas construcciones, 10 casos son reubicaciones y seis en el mismo lugar, pero en predio regular.

Migue Barbosa manifestó que su intención es que “entienda la gente que no podemos hacer más que lo que la ley nos permite, la autoridad, el gobierno del estado no puede hacer más que lo que la ley les permite, que es la reparación de las casas en zonas legales, en terrenos legales, no en zonas prohibidas”.

Indicó que el gobierno ha actuado a favor de las familias desde la evacuación, atención médica para quienes resultaron heridos, alimentación, techo y abrigo en albergues, además del reparto de las despensas.

Dijo que la actuación de las autoridades ha sido eficiente, pues no se ha esperado a la ayuda del gobierno Federal o bien ha pedido préstamos para enfrentar esta emergencia, pues con sus propios recursos está actuando a favor de las familias.

