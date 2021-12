“Arráncame esa cámara”, asaltante se niega a ser grabado en robo a taxista en Periférico: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestran los momentos de angustia que vivió un chofer de taxi en la Ciudad de México debido a que fue asaltado por un par de delincuentes que lo amagaron con armas de fuego para robarle su unidad, además, dejaron ver que el asalto pudo tratarse como un mensaje de advertencia por una red de extorsión pues los ampones hacen referencia a que “el problema” es con el patrón del taxista y no con él.

El video fue difundido a través del canal de YouTube llamado “Asaltos Edo.Méx” y según informan, estos hechos ocurrieron el Periférico, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justo entre los límites de la delegación Venustiano Carranza y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y de acuerdo con los datos de la grabación de la cámara instalada en la unidad, el atraco ocurrió alrededor de las 15:00 horas del pasado martes 21 de noviembre.

En las imágenes se puede apreciar que el taxista lleva a bordo de su unidad a dos pasajeros y todo transcurre con normalidad, incluso va platicando con el hombre que iba sentado en el asiento del copiloto, no obstante, al finalizar el viaje, los pasajeros salen y se disponen a pagarle al chofer, sin embargo, es aquí donde aparecen a cuadro los asaltantes y uno de ellos aborda la unidad, se sienta en el asiento trasero amenazando al conductor con una pistola, mientras que a la puerta del chofer se acerca un segundo hombre del que no se aprecia su rostro, además, le pide al chofer que apague la cámara para que no sean grabados.

Posteriormente, el delincuente cuestiona al chofer sobre su patrón y pregunta si la unidad cuenta con GPS, además, insiste con que arranque la cámara para que no sean grabados, “¿Por qué no contesta tu patrón? arráncame esa cámara ¿Trae GPS esa madre, wey? ¿cuántos trae?, tú sin pedos, el pedo es con tu patrón”, dice el asaltante.

Ante la presión de estar amenazado con una pistola, el chofer colabora con los delincuentes y les indica el lugar en el que está instalado el GPS y una vez que les jura que es el único que trae, el delincuente le pide a su cómplice que aborde la unidad para que se vayan con él. En los últimos minutos del video se aprecia que “el gordo”, como se refiere el asaltante armado a su cómplice, intenta arrancar la cámara, además, se puede escuchar que los delincuentes amenazan al taxista y le dicen que no se le ocurra llamar a una patrulla porque lo van a “detonar”, por lo que el chofer solamente dice, “no hay bronca, nada más no me hagan nada”.

Hasta ahora, se desconoce cuál fue el desenlace de este desafortunado episodio de delincuencia pues el video llega a su fin, sin embargo, las imágenes causaron una gran indignación en redes sociales, incluso algunos internautas iniciaron una campaña para tratar de identificar a los delincuentes. Cabe mencionar que tampoco se sabe si existe una demanda formal sobre estos hechos que presuntamente tienen que ver con un caso de extorsión.

