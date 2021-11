"Cuando más lo necesitábamos": AMLO agradece remesas a paisanos y promete regresar a EU

Luego de su participación en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje para los migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos y al agradecer el apoyo y las remesas que envían a los paisanos a México, el mandatario aprovechó para anunciar que regresará a Estados Unidos.

“Me da muchísimo gusto estar con ustedes, voy a regresar a Estados Unidos, yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar, voy a hablar con el presidente Biden, que ha actuado de manera muy respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump, porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten”.

López Obrador adelantó que regresará a las plazas públicas de Estados Unidos y también para entrevistarse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, con quien abordará el delicado y complejo tema de la regulación migratoria de los mexicanos que viven en la Unión Americana.

El mensaje del presidente fue proyectado en una pantalla colocada en el parque público ubicado frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la calle 43 y la Primera Avenida de Manhattan, donde están reunidos los migrantes que apoyan al mandatario mexicano.

El video fue proyectado después de su discurso emitido en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que propone en un Plan Mundial de Fraternidad y Solidaridad, López Obrador se dijo ser un admirador de todos los migrantes del mundo pues recordó que las grandes naciones se han construido gracias a los migrantes, quienes abandonan sus lugares de origen por necesidad "en busca de mitigar hambre y su pobreza", además, también lamentó las muertes por Covid-19 de migrantes mexicanos en Nueva York y en toda la Unión Americana en general, recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), jugó un gran papel para ayudar a repatriar los cuerpos.

El presidente también reveló que este año las remesas alcanzarán la cifra de 50 mil millones de dólares, con el que se rompe un récord en el envío de dinero de Estados Unidos a México.

“¿Saben qué ha ayudado muchísimo? Por eso mi abrazo a todos y todas ustedes… el dinero que le han estado enviando a sus familiares, son cifras récord, el año pasado enviaron 40 mil 600 millones de dólares, cuando más lo necesitábamos, porque ese dinero, ustedes lo saben va abajo, va a 10 millones de familias, con ese dinero se reactiva la economía, el comercio (…) y este año, tengo pruebas para poder asegurar, estimar que vamos a llegar a 50 mil millones de dólares de remesas” señaló López Obrador durante su discurso.

Con información de Francisco Nieto

