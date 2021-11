Corrupción y desigualdad no son temas para hablar en el Consejo de Seguridad de la ONU: Jorge Castañeda

Ante el viaje que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York para encabezar una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Castañeda señaló que tiene sentido, ya que es importante en sí mismo el hecho de que México sea miembro del Consejo desde hace más de un año, aunque miembro no permanente por quinta vez en esta historia.

"Parece importante que cuando toca la presidencia, a cada miembro no permanente, le toca un mes de presidencia durante sus dos años de membresía en el Consejo de Seguridad", dijo Castañeda.

Al respecto, explicó que es por orden alfabético, sin ninguna distinción y por orden rotativo, en el que en noviembre le tocó a México, y con frecuencia a cancilleres, aunque en esta ocación le tocó al presidente, el cual va a inaugurar el mes de la presidencia de su país, presidiendo la sesión de la mañana, o se organiza la sesión un día determinado a principios de mes.

¿Qué temas tratará AMLO?

Precisó en que el Consejo no se reúne todos los días o todas las semanas, pero se organiza para que haya una sesión donde el presidente hace una intervención y dice cuáles son los temas importantes. a los que México va a dedicar su presidencia, que en este caso es la corrupción y la desigualdad

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el profesor en la Universidad de Nueva York, señaló que también se tocará el tema del control de armas ligeras, tema más importante para México en el ámbito internacional que el ámbito que el de la corrupción y la desigualdad, que son tópicos de enorme importancia en general , pero no pertinentes para el Consejo de Seguridad.

El exsecretario de Relaciones Exteriores comentó que si el mandatario mexicano quisiera compartir un mensaje con sus pares o con el mundo, el momento de ir a Nueva York, es en lo que se llama el debate general de la asamblea de las Naciones Unidas, que durante la tercera semana de septiembre, que se realiza anualmente.

Aseguró que no le interesa a nadie en el Consejo de Seguridad, lo que que piensa, haga o diga el presidente López Obrador en materia de corrupción, ya que no es tema de seguridad y no viene al caso.

"Si hubiera querido hablar de la corrupción o desigualdad, el foro era el debate general de la asamblea de las Naciones Unidas, que era en septiembre", sentenció el experto.

