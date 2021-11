Ana María vino de EU a pasar Navidad, murió en la caseta México-Puebla queriendo conocer Atlixco

Fue al mediodía del pasado sábado cuando un fuerte accidente automovilístico acabó con la vida de 19 personas en la carretera México-Puebla, esto luego que un camión de carga se quedara sin frenos e impactara a otros vehículos que circulaban a la altura de la caseta de cobro de San Marcos Hixtonco, en los límites con el municipio de Chalco, Estado de México.

La tragedia dejó además cinco personas lesionadas, de acuerdo con información proporcionada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). A tres días de los dramáticos eventos, poco a poco se han dado a conocer las identidades de algunas de las personas que fallecieron, entre profesionistas, funcionarios y estudiantes, que, sin saberlo, recorrieron aquel día este trayecto sin retorno.

La historia de dos familias que viajaban a bordo de sus vehículos se dieron a conocer este martes; una de ellas era una pareja de profesionistas que se trasladaban en compañía de sus dos hijos, ambos estudiantes universitarios. Mientras que en otro automóvil viajaba tres familiares, originarios de Nezahualcóyotl, quienes se disponían a comenzar una visita a Atlixco, Puebla. Son siete vidas que se vieron truncadas por un percance con tintes de tragedia.

"Me enteré por medio de las noticias": Adrián Cuéllar

Adrián Cuéllar lloraba este fin de semana la pérdida de tres seres queridos en el accidente de la México-Puebla, una de las víctimas era su mamá, con quien compartió mensajes de audio minutos antes de que un tractocamión los impactara en la caseta de cobro de San Marcos Hixtonco.

El accidente ocurrió el sábado alrededor del mediodía. FOTO: Cuartoscuro

En el vehículo viajaban Guadalupe (mamá), Ana María (tía) y Juan Moisés (compadre), de 67, 66 y 76 años respectivamente. Los tres iban con dirección a Atlico, Puebla, en donde pasarían unos días de descanso, luego que, Ana María, tía de Adrián, acabara de llegar dos meses atrás de Estados Unidos con el objetivo de visitar a su hermana, y disfrutar de unas vacaciones junto a su familia.

Adrián aseguraba desde el Centro de Justicia de Ixtapaluca que había alcanzado a conversar con su mamá por mensajes de audio, sin embargo, momentos antes de que transitaran por la caseta de cobro ya no respondieron los mensajes en los cuales les preguntaba cómo se encontraban: “En unos audios de voz que me mandaron se oían felices, que iban rumbo a Atlixco, que cuando llegaran, me avisaban, pero nunca llegaron”, relató.

De acuerdo con su versión, tanto su mamá como su tía viajaban acompañados de su compadre, el objetivo era que conocieran Atlixco; "como es de aquí (Juan Moisés), de Atlixco, iban de fin de semana y, pues, desgraciadamente pasó esto. Mi tía venía de Estados Unidos quería conocer Atlixco porque no conocía, pero nunca conoció”, declaró Adrián Cuellar, quien terminó enterándose del accidente en el que murieron sus familiares gracias a los noticieros.

Luto en la UNAM y la CAME

A pocas horas del accidente en la autopista México-Puebla se dio a conocer la identidad de otra de las familias que viajaban a bordo de uno de los vehículos siniestrados en la caseta de peaje. Se trata de una funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de su esposo, quien se desempeñaba como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México( UNAM), así como de sus dos hijos, ambos estudiantes de la "Máxima Casa de Estudios".

La CAME envió sus condolencias por la muerte de Goytia Leal, su esposo y sus dos hijos. FOTO: Especial

En otro de los vehículos siniestrados viajaban Valia Maritza Goytia Leal, directora de Laboratorios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y Amado Salvador Granados Aguilar, profesor de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, a quienes los acompañaban sus dos hijos, Salvador y Valia, mientras transitaban con dirección al estado de Puebla. Tanto el INECC como la UNAM hicieron públicas las esquelas en donde lamentan el deceso del catedrático, la ingeniera y sus hijos.

“El Sector Ambiental lamenta el sensible fallecimiento de la Ing. Valia Maritza Goytia Leal, directora de laboratorios del @inecc_gob_mx. Expresamos nuestras condolencias a familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz”, fue el texto que la Semarnat compartió desde su cuenta oficial. Mientras que "la Facultad de Química lamentó el fallecimiento del Doctor Amado Salvador Granados Aguilar. Profesor de Tiempo Completo del Departamento de Matemáticas".

La Facultad de Química lamentó el fallecimiento del Doctor Amado Salvador Granados Aguilar. FOTO: Especial

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) también se pronunció en el mismo sentido y envió sus condolencias por la muerte de Goytia Leal, "quien falleció junto con su esposo y sus dos hijos". La UNAM lamentó en otra esquela los decesos de los alumnos, hijos del matrimonio Granados Goytia."

Inicia proceso de análisis de los fallecidos

La Fiscalía del Estado de México (FJGJEM) informó el pasado domingo 7 de noviembre que llevara a cabo la prueba de genética de todos los cuerpos que fueron rescatados en el accidente de la autopista México-Puebla. La corporación detalló que los trámites legales para los estudios se llevarán a cabo en el Centro de Justicia de Ixtapaluca, a fin de que la fiscalía regional brinde atención correspondiente a los familiares de las víctimas.

"Es preciso referir que para el proceso de identificación se realizarán pruebas de genética a todos los cuerpos rescatados en la zona del incidente y de igual manera a los probables familiares", señaló la fiscalía en un comunicado.

