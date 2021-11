Rehabilitación de refinerías es para no contaminar y cuidar la salud de la gente: AMLO

La rehabilitación de las seis refinerías de Pemex es para garantizar la autosuficiencia en la producción de combustibles, cuidar el medio ambiente y la salud de las personas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje durante la supervisión de los trabajos de rehabilitación de la refinería de Salamanca, Guanajuato, el mandatario federal señaló que en esas instalaciones se han invertido 5 mil 200 millones de pesos para mejorar la producción y contaminar menos.

"Estamos en la ciudad de Salamanca, como en el caso de Cadereyta, Nuevo León, y en Minatitlán (Veracruz), tenemos que cuidar que no se contamine lo que tenga que ir a la atmósfera no sea dañino para la salud de la gente (...) se tienen que modernizar las plantas, todo esto ayuda mucho también para que no haya contaminación", explicó.