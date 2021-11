Embajador de EU no pidió aplazar la discusión de la reforma energética: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard reveló que la discusión de la iniciativa de reforma energética no se aplazó para abril de 2022 a petición del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

En entrevista al término de la Conmemoración de los 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano, el canciller consideró que el embajador Ken Salazar ha sido respetuoso para exponer sus dudas sobre la iniciativa presidencial en materia energética.

Ken Salazar: Embajador de EU manifiesta "serias preocupaciones" por reforma eléctrica

Marcelo Ebrard adelantó que el Gobierno de México sostendrá más reuniones con el embajador Ken Salazar para escuchar los planteamientos y preocupaciones de las empresas de Estados Unidos.

“Hay un diálogo con el embajador Ken Salazar porque lo que convenimos, es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del Gobierno de México es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica, porquese ha dicho mucho, y hay cosas que dices ‘bueno eso no es la reforma eléctrica’. entonces en una primera sesión, va a haber otras, para que en primer lugar el objetivo de estas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma”, explicó.