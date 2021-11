Ken Salazar: Embajador de EU manifiesta "serias preocupaciones" por reforma eléctrica

El embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar anunció a través de sus redes sociales que tuvo reuniones importantes con el Gobierno de México para discutir la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, el diplomático señaló que desea aprender más sobre el ímpetu de la reforma constitucional propuesta y agregó que expresó las preocupaciones de Estados Unidos. Finalmente, señaló que continuará con el diálogo sobre estos temas críticos.

"Tuve reuniones importantes con el gobierno (de México) para discutir la reforma del sector eléctrico. Quiero aprender más sobre el ímpetu de la reforma constitucional propuesta. También expresé serias preocupaciones por (parte de EU). Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos", fue el mensaje que compartió el embajador Ken Salazar.

Exsecretario de Hacienda se manifiesta contra la reforma eléctrica

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público de la actual administración, Carlos Urzúa Macías, advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica “será el error más grande de todo el sexenio” por los efectos a corto, mediano y largo plazo.

Durante un evento privado en la Cámara de Diputados con la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que la iniciativa de reforma constitucional pone en riesgo las inversiones del país y subestima las consecuencias del rechazo a las energías limpias.

“Desgraciadamente la inversión privada no es la que deberíamos tener… Esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos. Yo espero que no se concrete. Supongo que no. Yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar y si se concreta bueno, ciertamente, yo creo que hasta el propio gobierno siente que se pasó y que va a haber una serie de cambios en la contrarreforma”, señaló.

Por su parte, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje y fotografías de la reunión en la que confirmó la crítica de Urzúa.

“Tuve el honor de saludar y charlar con mi maestro, el Dr. Carlos Urzúa. Comentamos ampliamente la Reforma Eléctrica de Bartlett y ambos coincidimos en una cosa: es el mayor riesgo que enfrenta nuestro país. Estaremos a la altura para defender con todo el futuro de México”, publicó el legislador.

Con información de Iván E. Saldaña y Elia Castillo

