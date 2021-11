Enrique Alfaro asegura que costo de operación de Línea 4 fondearía la participación de inversión privada

Con material de rodamiento y en la construcción de infraestructura, la participación de la iniciativa privada en la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero que se construiría de Tlajomulco de Zúñiga para conectar con otros sistemas de transporte en Guadalajara, se limitará a que con el costo de operación, que sería la parte que asumirá el Gobierno del Estado se fondearía la participación del sector privado, aunque este tema aún está en la mesa sin concretarse con el Gobierno Federal.

Esta línea se operará por parte de SITEUR (Sistema de Tren Eléctrico urbano), y este esquema de participación privada se ha abordado como parte del proyecto con las autoridades federales, Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios) y Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), explicó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.

“Habría un compromiso para que con el costo de operación que sería la parte que asumiría el gobierno del estado, se pudiera fondear la participación del sector privado para la construcción de la obra, pero esos son los detalles que todavía no terminamos de aterrizar y hasta que no haya un planteamiento concreto y un compromiso formal del gobierno federal, no quisiera yo adelantar el mecanismo, lo que sí puedo decir es que las mesas técnicas ya terminaron su trabajo, estamos listos con una propuesta, es cosa que el presidente diga va para adelante y si así sucede, ya está definido el mecanismo, en caso de que eso no suceda, tendrá Jalisco que definir cómo le vamos a hacer para avanzar porque no podemos dejar para después el arranque de esta obra”.