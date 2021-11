AMLO instruye presentar ante autoridades a los que dispararon contra migrantes

Los integrantes de la Guardia b que dispararon contra migrantes serán puestos a disposición de la autoridad, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera, el mandatario dijo que se trató de un caso lamentable y consideró que lo que hicieron los integrantes de la Guardia Nacional no debe hacerse, pues hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes.

Te puede interesar: Aún con Guardia Nacional, llegan más migrantes a México

Este caso se dio luego que elementos de seguridad marcaron el alto a un grupo de migrantes que viajaban en una camioneta en Pijijipan, Chiapas, acción que no fue atendida por los indocumentados.

“No se detuvieron, pero hicieron más que salir rápido sin detenerse, de frente estaba una patrulla de la Guardia Nacional, ellos no dispararon no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, reiteró.