Crisis impacta en los migrantes de la frontera sur

Olvidan la salud mental

Pese a que los años de huir de regímenes dictatoriales o guerras civiles quedaron atrás, los migrantes, principalmente centroamericanos, aún enfrentan el despojo y la violencia cotidiana, que los hace buscar un nuevo lugar para vivir, aunque este no les ofrezca un completo respeto a sus derechos humanos y mucho menos a su salud mental.

De acuerdo con la organización Sin Fronteras, la salud mental debe ser un eje central en el tratamiento a los migrantes, pues al menos uno de cada tres es víctima de violencia, una que arrastran desde su lugar de origen, hasta su camino al destino soñado; sin embargo, ante la falta de trabajo, comida o seguridad, este aspecto queda en segundo plano, lo que puede derivar en adicciones o incluso en el suicidio.

“La mayoría presenta algún tipo de síntoma relacionado con el estrés migratorio. Por nacionalidad, es mayor su incidencia en aquellos que provienen de El Salvador y Honduras. Esto coincide con los resultados en los síntomas de malestar psicológico y lo podemos atribuir a las mismas razones relacionadas con el ambiente de violencia de estos países”, detalló Manuel Castillo, del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, del Colmex.

Este panorama se agrava debido a que en México sólo se destina cerca de 2 por ciento del presupuesto a la salud en problemas mentales, además de que este año, la Federación no asignó monto alguno para la atención de estos padecimientos en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

“Si los gobiernos no pueden garantizar la salud de la población residente es muy difícil que lo hagan con la migrante”, detalló el especialista.

Y es que, señaló el experto, la COVID-19 trajo consigo grandes problemas para esta comunidad, tanto así que en sólo un año el número de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria aumentó en 207 por ciento, ya que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2020 hubo 49 mil 398 casos, comparados con los 148 mil 903 que hubo en el mismo periodo de 2021, originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por ello, insistió, es necesario tomar conciencia de este tema, pues muchos de los migrantes no se ven como sujetos vulnerables ante los problemas de salud mental, lo que evita que en los albergues sea visto como un tópico central.

Avanzan lento y vigilados

A paso muy lento, la caravana migrante avanzó este lunes desde el municipio de Huehuetán hacia Huixtla, el punto en el que determinaron descansar para recobrar energías y reanudar su marcha hacia el siguiente destino: Villa Comaltitlán.

Acechados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), que montaron operativos delante y detrás del grupo de extranjeros, la caminata se ha prolongado por horas debido a que toman descansos intermitentes para evitar la deshidratación de mujeres y niños.

En estas redadas, al menos 70 extranjeros han sido asegurados y subidos a los vehículos oficiales del INM. Se trata de hombres y mujeres que intentaron acelerar el paso y se despegaron del grupo mayor y fueron acorralados en estos operativos.

Ariel Denis, uno de los tantos migrantes que viaja en el contingente que salió de Tapachula este sábado, expuso que tuvo que huir de Honduras por las extorsiones de pandilleros que lo obligaron a vender droga. Una noche, en cuanto pudo, tomó a su hijo pequeño en brazos y salió hacia México.

Ahora su objetivo es la Ciudad de México y, si el destino se lo permite, llegar a alguna ciudad de Estados Unidos. “Yo no podía vivir más en mi país. Era eso o que me mataran, porque no alcanzaba la meta de dinero que ellos querían. Así que ahora estoy aquí tratando de sobrevivir pero ya más tranquilo”, relató.

Las altas temperaturas en la región sur de Chiapas han provocado la disminución en fuerza en la caravana para avanzar más rápido. Este lunes, una decena de migrantes, al menos, recibió atención médica por desmayos o excesivo cansancio.

La caravana logró ingresar a la mancha urbana de Huixtla a eso de las 16:30 horas, y tras caminar unas siete avenidas se colocó en el domo de la cancha deportiva del barrio Guadalupe, justo en el mismo sitio donde hace menos de un mes otra caravana de extranjeros fue encapsulada y desarticulada en horas de la madrugada.

El próximo punto de la caravana es el municipio de Villa Comaltitlán, a unos 15 kilómetros de donde descansaron ayer.

La caravana ha hecho pausas en sitios en los que con anterioridad no lo hacía para protegerse de las posibles redadas. También su avance ha sido lento y en tramos cortos para evitar el desgaste físico de los migrantes.

