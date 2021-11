Baja California pasará a semáforo amarillo este lunes

Con más de tres millones de bajacalifornianos vacunados contra el SARS-Cov-2 y un descenso en la última semana de contagios, la Secretaría de Salud estatal anunció que este lunes entrará a semáforo epidemiólogo para estar empatados con la coloración federal.

El Secretario de Salud, J. Adrián Medina Amarillas, manifestó que a través del comité científico que da seguimiento a la pandemia, dio a conocer que este fin de semana se ha reportado una baja en la ocupación hospitalaria en instituciones estatales y federales de atención en salud.

Asimismo, recordó que la vacunación para menores de 15 a 17 años de edad continuará esta semana para avanzar en lograr una inmunidad de rebaño superior, que permita a la gente normalizar lo más posible sus actividades, pese a la presencia de variantes del virus en la entidad o la llegada de nuevas mutaciones.

Panorama covid-19

El comité científico informó sobre un los casos confirmados y activos de COVID-19 al cierre del sábado 27 de noviembre.

De 534 nuevos casos, Mexicali concentra 231, Tijuana 163, Ensenada 67, Tecate 39, Rosarito 18, San Quintín 13 y San Felipe tres. En cuanto a las defunciones, informaron que en las últimas 24 horas no se reportaron nuevos decesos.

Mexicali sostiene mil 489 casos activos, Tijuana mil 128, Ensenada 468, Tecate 155, Rosarito 113, San Quintín 87 y San Felipe 26, de un total de 3 mil 466 en toda Baja California, de los cuales la mayoría son cuadros leves con tratamiento ambulatorio, precisaron los especialistas.

El acumulado de casos confirmados en Baja California llegó a 80 mil 83, de los cuales 30 mil 733 han sido de Mexicali, 28 mil 842 de Tijuana, 11 mil 646 de Ensenada, 2 mil 602 de Tecate, 2 mil 105 de Rosarito, 3 mil 190 de San Quintín y 965 de San Felipe.

La ocupación hospitalaria por covid pasó del 81 por ciento al 74.36 por ciento en la Secretaría de Salud y del 69 al 66.96 por ciento en hospitales del IMSS, mientras la ocupación general es del 53.95 por ciento en SSA y del 57.54 por ciento en IMSS.

De los 3 mil 466 casos activos en la entidad, 3 mil 162 son pacientes ambulatorios de leve a moderados, mientras 206 han requerido hospitalización y 98 se encuentran asistidos por ventilación mecánica.

“Aquí entra la relevancia de las vacunas, ya que podemos ver la tendencia que se ha mantenido, solamente un siete por ciento de las personas intubadas contaba con alguna vacuna, sin embargo, se presentan cuadros de comorbilidades que agravan a ciertos enfermos de covid; las vacunas tienen efectividad en el sistema inmune de los pacientes, está demostrado”, comentó Medina Amarillas.

Recordó que el grupo etario actualmente más afectado por el virus va de los 20 a 39 años, con mil 733 casos activos en ese sector, seguido de los 40 a 59 años con mil 99 casos; de manera leve se registran 321 casos en edades de los 0 a los 19 años y hay un total de 313 casos activos entre adultos mayores de 60 años.

Lamentablemente desde que inició la pandemia se han reportado 10 mil 133 defunciones: 3 mil 660 en Mexicali, 4 mil 634 en Tijuana, 1 mil 410 en Ensenada, 211 en Tecate, 36 en Rosarito, 169 en San Quintín y 13 en San Felipe.

El Secretario de Salud reiteró que a partir del lunes 29 de noviembre Baja California pasará al color amarillo en el semáforo epidemiológico, lo cual indica que se logró transitar de un riesgo alto a un riesgo medio, con oportunidad de mayor aforo en las actividades abiertas.

“Esto no quiere decir que se vayan a relajar las medidas preventivas, ni la vigilancia del cumplimiento de los protocolos sanitarios en actividades comerciales, eventos masivos ni mucho menos; significa que hemos ganado un poco de terreno en esta ola de contagios, pero no ha terminado, por eso hacemos el llamado a la ciudadanía a que no deje de utilizar el cubrebocas, que eviten aglomeraciones, que no olviden mantener sus manos limpias con agua y jabón o con gel antibacterial, y sobre todo que protejan a sus familias en estas fechas de reuniones sociales”, comentó.

Será durante la transmisión informativa del panorama covid que los integrantes del comité científico den a conocer a detalle los parámetros que permitieron a la entidad bajar al semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, así como las reglas a seguir en cuanto a los aforos en las diversas actividades.

