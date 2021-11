Tatiana Clouthier se niega a hablar de Reforma eléctrica con diputados: "ni con mi marido cabildeo"

Cuestionada por los diputados federales sobre los alcances y repercusiones de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carillo rechazó hablar de la propuesta y dijo que no le toca “venir a cabildear” la aprobación de la misma, e ironizó que ni con su esposo lo hace; sin embargo, sí defendió que no va en contra de las energías limpias.

“Creo enormemente en la división de poderes y creo en la capacidad que se tiene en cada uno de los mismos y que ustedes son capaces de tomar decisiones y poder votar de acuerdo a lo que les corresponde. No me toca a venir a cabildear ni aquí ni en ningún lado, ni con mi marido cabildeo el recurso que me da o que compartimos”, contestó.

La respuesta de Clouthier se dio después de que el diputado Manuel Jesús Herrera Vega de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) cuestionara a la funcionaria si la propuesta de reforma eléctrica, que prevé cancelar contratos a privados en México, viola tratados internacionales comerciales y si la secretaría ya está tomando previsiones.

“La pelota está en la cancha de ustedes. No me gusta jugar al futuro en términos de predecir qué es lo que va a pasar, ustedes son los que tienen la última palabra”, contestó la funcionaria

La respuesta que dio Clouthier fue lamentada por el diputado Herrera Vega.

“Estamos hablando de una reforma que presentó el Ejecutivo federal, a mí me sorprende que quien encabeza los esfuerzos en materia económica pues no dé esa respuesta, con todo respeto, secretaria, porque consideramos que evidentemente la secretaría a su cargo debe de medir los riesgos de que se apruebe una reforma que está proponiendo el Ejecutivo federal”, comentó.

Previamente, el diputado Gabriel Quadri, acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está actuando a favor de las energías limpias para el país, y sus políticas van en contra de tratados internacionales como el Acuerdo de París.

“Es un gobierno que expresamente está en contra de la energía limpia, está en contra del cambio tecnológico y está en contra de la empresa privada”, dijo.

Los señalamientos del diputado panista fueron los únicos que provocaron que Clouthier hablara en defensa de la iniciativa.

“Parte de lo que se ha plasmado con respecto al tema de la reforma eléctrica no es eliminar las energías alternas sino cómo le vamos a hacer para que las energías intermitentes puedan dar abastecimiento y manejarse realmente en términos de una política responsable en la obligación que tiene el Estado mexicano”, contestó.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

dhfm

Seguir leyendo:

Secretaría de Economía pretende formalizar cuatro millones de negocios

Invertirán 25 mil millones de dólares México y EUA en sureste del país

Tatiana Clouthier se reúne con la Asociación Económica de México en Italia