Sobreviviente de violencia doméstica alza la voz por todas las mujeres

Michelle Chávez perdió la pierna izquierda tras un ataque de su ex pareja sentimental. Hoy levanta la voz por todas las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y las invita a no quedarse callada, buscar ayuda y creer en que se puede salir adelante

Foto: Leslie Pérez

Michelle Chávez es una mujer sobreviviente de intento de feminicidio, su expareja sentimental, llegó al extremo de arrojarla de un tercer piso, lo cual ocasionó una lesión de gravedad en su pierna izquierda, su vida estuvo en tal peligro que los médicos amputaron su extremidad para salvar su vida.

Foto: Leslie Pérez

Su hija es el motor para seguir adelante, tras su vivencia, Michelle retomó su vida para ser un ejemplo de vida para su primogénita.

Foto: Leslie Pérez

Tras meses de rehabilitación, recibió el apoyo de la fundación AMPLUVALIA, para conseguir una prótesis a mitad del costo total, y fue a través de rifas y eventos que llegó a la meta.

Foto: Leslie Pérez

Tras 11 años de violencia doméstica, Michelle rompió el silencio, denunció a su agresor, sin embargo, las autoridades nunca detuvieron a su agresor, aún después del incidente en donde perdió la pierna. El sigue libre.

Foto: Leslie Pérez

Michelle comenzó a estudiar una carrera universitaria online, porque afirma “sus sueños no terminan por tener una discapacidad”.

Foto: Leslie Pérez

Hoy se asume como una mujer orgullosa, con discapacidad, pero sin limitaciones. Mich como le dicen de cariño, participó en la marcha en el marco del Día por la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres: “tengo la responsabilidad de contar mi historia levantar la voz para que las demás también lo hagan”.

Foto: Leslie Pérez

Como una forma de liberación Michelle narró su historia en el micrófono abierto en el Zócalo capitalino, a lado de otras sobrevivientes exigieron justicia y castigo a los feminicidas y agresores.

Foto: Leslie Pérez

Acompañada de su hermana y su pareja, hoy lanza un mensaje de superación, pero también de exigencia para que las autoridades hagan su trabajo y protejan de verdad a las víctimas que se atreven a denunciar.

“Cuando denuncié no me creían y aún hoy, me dicen que es la palabra de mi agresor contra la mía”.

Foto: Leslie Pérez

Como parte de la comunidad de personas con discapacidad Michelle, ya es parte de una red de activistas pro derechos humanos por la inclusión y respeto, y apoya a sus compañeros para que también lleguen a la meta y puedan conseguir una prótesis.

Foto: Leslie Pérez

Caminando frente a Palacio Nacional, Michelle espera que pronto llegué la justicia a su caso.

Por: Leslie Pérez y Arturo Vega

dhfm