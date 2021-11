Criminales que atacaron a militares en Michoacán fueron identificados con drones

A través de videos grabados con drones, autoridades federales de seguridad identificaron a dos de los agresores que atacaron al Ejército Mexicano y a la población en la comunidad de Taixtán, en el municipio michoacano de Tepalcatepec.

Hace dos semanas, un grupo armado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, atacó en diversas ocasiones a los habitantes y al personal de fuerzas federales.

Por aire y tierra, con armas de grueso calibre y drones abastecidos de explosivos C-4, los integrantes de la célula criminal perpetraron la agresión que se prolongó por dos días y dejó cuatro pobladores muertos y seis militares lesionados.

El ataque fue coordinado por un líder apodado como "Delta 1", quien ordenó a los civiles armados al servicio del CJNG, lanzar los disparos contra un helicóptero que sobrevolaba la zona de conflicto, según revelaron audios extraídos de radiofrecuencias.

“Todo bien, todo bien. Nos pelaron la verga esos perros; no pudieron los perros otra vez.

Yo sé que me están escuchando esos perros; me pelaron la verga los hijos de su puta madre y va la mía. Putos guachitos (soldados) de mierda" se escucha decir a Delta 1.