SEP: ¿Qué pasa si no llevo a mi hijo este 3 de noviembre a clases presenciales?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que será en el 3 de noviembre cuando se de el regreso a clases presenciales de todos los alumnos de educación básica pues ya hay condiciones para que los menores vuelvan a los salones, ya que se controlaron los contagios de Covid-19 gracias a la vacunación en todo el país.

Tanto la SEP como el presidente Andrés Manuel López Obrador han dicho que es necesario que los niños y niñas regresen a las escuelas, pues es fundamental en su desarrollo que tengan convivencia con otros menores, además que en casa están expuestos a contenidos dañinos como los juegos de video, además que será bueno para su desarrollo socioemocional volver a convivir con sus compañeros de clase.

Al respecto el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó que el regreso a clases no resultó en un repunte de la epidemia, pues de cada mil escuelas abiertas sólo el 2.5 reportó afectaciones parciales y posibles contagios, por lo que siguen siendo monitoreadas para detectar de manera oportuna casos sospechosos y ya hay condiciones para una vuelta segura a las escuelas.

Aunque en un principio se había dicho que la fecha de regreso a clases dependía del color del semáforo epidemiológico y que estuviera en verde, la Secretaría de Salud precisó que debido al avance en la vacunación de docentes sería posible volver a las aulas independientemente del color en que ese se encontrara, por lo que el 3 de noviembre deberán reiniciar las actividades presenciales.

¿Qué pasa si no llevo a mi hijo a clases presenciales el 3 de noviembre?

La SEP ha hecho un llamado a los padres para que lleven a sus hijos a la escuela, pues consideran necesario que los menores retomen sus actividades pues después de 18 meses de clases a distancia, ya que creen que podrían tener afectaciones socioemocionales derivadas del aislamiento.

Al cumplirse el segundo mes del ciclo escolar 2021-2022, Delfina Gómez llamó al resto de los integrantes de las comunidades escolares a sumarse al regreso a los planteles, a fin de evitar el rezago en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y pidió a los padres y madres de familia que a partir de este 3 de noviembre lleven a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a clases presenciales.

Sin embargo la medida no es obligatoria, pues el presidente AMLO ha dicho que los papás tienen la última palabra, y ellos decidirán si los llevan para continuar su aprendizaje de este ciclo en las escuelas; al no ser una medida forzosa no pasará nada si los papás y mamás deciden no llevar a sus hijos a clases presenciales y siguen con el esquema a distancia mediante el programa Aprende en Casa.

La titular de la SEP informó que 18 millones 290 mil 948 alumnas y alumnos de Educación Básica, están en clases presenciales en las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional, por lo que insistió en que es tiempo que todos los menores en edad escolar regresen a los planteles, de manera voluntaria.

¿Cuáles son las condiciones de la SEP para las clases presenciales?

Para ello la SEP considera medidas preventivas para evitar contagios en las escuelas entre las que se incluyen la vacunación de todos los maestros de los distintos niveles educativos en el país, así como las siguientes que deberán aplicarse tanto en escuelas públicas como privadas.

Garantizar agua y jabón

Proteger a docente que se encuentren en situación de riesgo

Uso obligatorio de cubrebocas

Entradas, salidas y recesos serán escalonado

Asistencia alternada

Uso de espacios abiertos

No habrá ceremonias

En caso de detectar brote, la escuela cerrará por 15 días

