AMLO - Kamala Harris: López Obrador planeta la integración económica de toda América

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo su encuentro con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris donde destacó la importancia de que el presidente Joe Biden haya enviado la iniciativa migratoria al Congreso de su país.

AMLO y Kamala Harris en reunión. Foto: Presidencia

Kamala Harris recibió al presidente López Obrador y a su comitiva junto con el Canciller Marcelo Ebrard, el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma Barragán, así como los secretarios de Hacienda y Economía, Rogelio Ramírez de la O y Tatiana Clouthier, respectivamente.

López Obrador y la vicepresidenta previo a su reunión. Foto: Presidencia

Durante el encuentro, AMLO compartió una anécdota del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt cuando nombró al embajador de EU en México mientras reconoció al entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, como “el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XX”, ya que aclaró, que el mejor presidente que México ha tenido es Benito Juárez.

AMLO agradece a Biden

Asimismo, López Obrador reconoció que el presidente Joe Biden haya enviado al Congreso de Estados Unidos una iniciativa para la Reforma Migratoria que beneficiaría a miles de mexicanos que ya hicieron su vida en la nación norteamericana.

AMLO, Harris y su comitiva. Foto: Presidencia

“Celebramos que (Biden) haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a los migrantes, y que ojalá que los legisladores ayuden. Es justo, hay gente muy trabajadora, honrada que vive en EU desde hace mucho tiempo, no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Vamos a estar observando el proceso”.

En la imagen, Marcelo Ebrard y AMLO. Foto: Presidencia

Además, el jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de invertir entre las naciones de la región para que haya trabajo y bienestar en América Central.

AMLO y su gabinete con Kamala Harris. Foto: Especial

“Para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que sea opcional y no forzosa, que no salga la gente de sus pueblo y no abandone a sus familias por violencia o necesidad”. por eso la importancia de la cooperación económica para invertir”.

AMLO durante la reunión previa a sostener su encuentro con Joe Biden. Foto: Presidencia

La plática de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris duró alrededor de 20 minutos.

