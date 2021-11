Habitantes de la Tierra Caliente de Michoacán viven sin agua y sin luz desde hace un mes

Sin luz y sin agua permanecen habitantes de al menos tres localidades ubicadas entre los municipios de Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán, familias de campesinos que están atrapados sin poder salir a consecuencia de la guerra provocada por los cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación.

Es en las poblaciones Los Pozos, Montoso y El Mentidero, donde las cosechas de granos ya se perdieron y el ganado poco a poco disminuyó debido a que sirve para la alimentación diaria de las familias que no pueden salir de su región en busca de alimentos, así denunció el diputado federal perredista, Francisco Javier Huacus Esquivel, dijo que recientemente recorrió la zona perteneciente al distrito 12 que es la que representa y a donde invitó al gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla visite para constatar la situación de temor y pobreza en la que viven los habitantes.

“Llevan más de un mes sin energía eléctrica, no han podido regar sus cultivos, no tienen agua, me reportan al menos 3 comunidades, la energía eléctrica que depende de la Comisión Federal de Electricidad dice yo no quiere ir al menos que acuda conmigo la Sedena y al Ejército no lo dejan pasar y entonces esta la gran complicación”, informó el legislador.