Cámara de Diputados conmemora Día Internacional de la Memoria Transexual

La Cámara de Diputados conmemoró este miércoles el Día Internacional de la Memoria Transexual en medio de reproches por la falta de asistencia de los legisladores a la ceremonia y por los pocos avances del gobierno federal para proteger a la comunidad LGBTIQ+.

“En México, las mujeres trans tenemos una esperanza de vida, de acuerdo con la CIDH de 35 años. Compañeras y compañeros diputados, esto representa menos de la mitad de la expectativa de vida que tiene una mexicana y un mexicano promedio de acuerdo a las cifras del INEGI. Nos estamos muriendo a la mitad porque algo no está haciendo bien el gobierno mexicano en este sexenio y en todos los anteriores”, dijo la diputada trans de Morena, María Clemente García.

La legisladora arrancó su discurso reprochando que la ceremonia se estaba desarrollando “ante un pleno casi vacío”. Después, lanzó la cifra negra de crímenes de odio contra las personas trans en México.

“En el caso de México, de 2014 a mayo 2020 se han registrado 209 casos de crímenes de odio contra las personas trans, esto de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT. Nuestro país, México es el segundo país más letal de América Latina para ser una persona trans”, dijo.

Foto: Cuartoscuro

También señaló que tan sólo en lo que va del 2021 las personas trans han sido asesinadas “y desde aquí pido que los crímenes de odio de estas personas, del crimen de Ivonne, el de Getsemaní Luna, el de Valeria Carrasco, el de Dayana, el de Michelle, el de Paola Buenrostro, todos no queden impunes y se haga justicia”.

El pasado mes, María Clemente causó molestia entre su bancada Morena y aliados por presentar una reserva para no poner tope a la deducción de impuestos a las donaciones que reciben las organizaciones sociales al discutirse la Miscelánea Fiscal 2022, misma que fue rechazada, pero que mereció aplausos del PAN, PRI, PRD y MC.

Este miércoles, la legisladora quien junto a su compañera Salma Luévano son las únicas dos diputadas trans en la LXV Legislatura, aprovechó a la oposición sus muestras de apoyo, pero refrendó que no renunciará a Morena.

“Yo quisiera también aprovechar estos pocos segundos que me quedan para mandar un mensaje a mis amigos de la oposición, para decirles que agradezco las manifestaciones de apoyo que me han dado, pero yo estoy muy convencida que el proyecto que tengo que estar para continuar con mi lucha es el proyecto de Morena, y yo les pido que, si de verdad quieren apoyarme, me apoyen a mí y a Salma con votos en el pleno y en las comisiones para legislar a favor de las mujeres trans”, dijo.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

