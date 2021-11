Bárbara de Regil responde a las acusaciones de Gala Montes; ¿la muerte de su perrita Nala fue por negligencia?

Luego de que este fin de semana la actriz de 'Rosario Tijeras' confesara en sus redes sociales que su perrita Nala había perdido la vida tras se envenenada, varios personas criticaron a la artista por su falta de cuidado y entre los detractores estuvo Gala Montes.

Ante las fuertes criticas de Gala, quien le cuestionó no haber cuidado debidamente a su amiga de cuatro patas, Regil dijo desconocer a su colega.

En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz aseveró no ser amiga de la estrella de "El Señor de los Cielos".

“La verdad es que no es mi amiga, no la conozco, no sabe de mi vida”, dijo la protagonista de “Rosario Tijeras” al hablar del controversial tema.

Asimismo, Regil respondió a los comentarios de la también actriz al escuchar que la había señalado de abandonar a su mascota por varias semanas.

“Ella dice ‘se fue a Los Ángeles un mes’. Sí, me fui a trabajar un mes, dejé a mi perrita con mi hija, mi hija se quedó aquí en la escuela con mi mamá, mis perritas se quedaron mi mamá y ella dijo ‘se fue a Los Ángeles, la abandonó’, y yo pensé ‘que heavy que no sepas nada de mi vida’”, expresó al respecto.

Previo a estas declaraciones, la artista de 34 años explicó que el fallecimiento de Nala no fue un descuido, sino una negligencia de las personas que fueron a fumigar su jardín.

Fue el pasado 19 de agosto cuando Bárbara compartió que Nala llegó a su vida, todavía siendo una cachorra. Desde entonces se dedicó a mostrar diversos momentos que compartió con ella hasta el momento que anunció su lamentable muerte.

