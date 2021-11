Regreso a clases presenciales SEP: Esto es todo lo que debes saber

Para este 16 de noviembre regresarán a clases presenciales en entidades como San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, en el caso de Tamaulipas, Zacatecas e Hidalgo habían regresado en la primera semana del presente mes.

El gobierno que encabeza el mandatario Andrés Manuel López Obrador llamó a que sean abiertas las escuelas y que se incorporen todos los alumnos a clases presenciales.

Cabe señalar que son más de 18.5 millones de estudiantes los que han retomado las clases de manera presencial en el país, después de que durante casi dos años se realizaron de manera remota a consecuencia de la pandemia por coronavirus. Aunque se ha hecho énfasis en los 6.5 millones de alumnos que faltan por incorporarse a las aulas.

¿Cómo será el regreso a clases?

Habrá dos horarios de clases: lunes y miércoles de 08:00 a 12:30 horas o martes y jueves de 08:00 a 12:30 horas, esto con el fin de dividir a los grupos y evitar riesgos por contagios.

Cabe señalar que las autoridades no han indicado o mencionado si sancionaran a los estudiantes que no se incorporen este martes a clases, aunque se han indicado que no se continuarán con las clases en línea.

Puntos a considerar para el regreso a clases presenciales

Integración de un Comité Participativo de Salud por escuela, con padres de familia, maestros y autoridades educativas.

Establecer los 3 Filtros de Salud : en Casa, al llegar a la Escuela y en el Salón de clases.

: en Casa, al llegar a la Escuela y en el Salón de clases. Lavarse las manos con agua y jabón , o con gel antibacterial en caso de que no haya agua.

, o con gel antibacterial en caso de que no haya agua. Uso de cubrebocas sobre nariz y boca en todo momento.

sobre nariz y boca en todo momento. Mantener la sana distancia.

Mayor uso de espacios abiertos y áreas verdes de las escuelas.

Se suspenden ceremonias y reuniones generales.

Inscripción a los cursos de apoyo socioemocional en la línea SEP-Salud Retorno Seguro: climss.imss.gob.mx

