El valor de compra de terrenos que propone la Sedatu es rídiculo, asegura Tony Cháves

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió una serie de notificaciones de carácter urgente para las cadenas hoteleras ubicadas en la costa de Quintana Roo, en el tramo que va de Cancún a Tulum, con el objetivo de comenzar a negociar la compra-venta de parte de sus terrenos para la construcción del Tren Maya.

En entrevista con Javier Alatorre para El Heraldo Radio, Tony Cháves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, comentó que lo que se busca es negociar parte de los terrenos para que pueda pasar el Tren maya.

"Qué significa esto, que además de los 20 metros de derechos de vía, están pidiendo que las entradas de los hoteles se vayan hacia atrás 17 metros más y si no lo aceptan, lo expropian", señaló.

Por otro lado, comentó que el valor de compra que está proponiendo la Sedatu es rídiculo, porque el precio del mercado es mucho más alto.

Agregó que han solicitado en numerosas ocasiones y por varias vías el proyecto ejecutivo; sin embargo, no lo han recibido.

"Lo hemos pedido incluso por Transparencia para que se vean obligados a darlo, y no lo han hecho, no con el fin de generar problemas sino para evitar estas situaciones que se están suscitando ahora y dar soluciones alternas y que la obra del Tren Maya se de, porque no estamos en contra de la obras, sino de cómo y las formas y por dónde",

Apuntó que las cadenas hoteleras no ven lógico que tenga que ser por la entrada de los hoteles y los comercios, y que además de la carretera que tiene sus 20 derechos de metros de vía, ahora quieren 17 metros que se retiren hacia atrás.

Finalmente, indicó que están haciendo un análisis jurídico y operativo para entender los alcances de esta solicitud, porque hay una lista de más de 40 hoteles que podrían estar afectados directamente por este tipo de decisiones.

Señaló que también recibieron otro comunicado en el que se les informa que deben dar su autorización para que entren a los terrenos y se pueda hacer el deslinde topográfico, levantamientos forestales, estudios arqueológicos, entre otras actividades.

