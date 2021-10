¡Dramático rescate! Niña queda atrapada en cornisa; quería evitar que su gato escapara

Una pequeña quedó atrapada en una cornisa del segundo piso de su casa en la colonia Las Águilas en Nezahualcóyotl, Estado de México, luego de que trató de evitar que su gato se escapara. Fueron vecinos de la zona los que se percataron de la que menos estaba en peligro y llamaron a los policías municipales.

De acuerdo con los reportes policiacos, la menor vio que su gato escapaba por la ventana abierta de una de las habitaciones del segundo piso de la casa y a ella se le hizo fácil asomarse para alcanzarlo e impedir que se fuera, pero al no llegar a él, decidió salir por la ventana para poder agarrarlo; sin embargo, el felino huyó y ella no pudo ingresar de nuevo a su hogar, pues la ventana se había cerrado.

Sus padres no estaban porque salieron a trabajar. Foto: Especial.

Afortunadamente, ella no entró en pánico y se sentó en la cornisa, en espera de que alguien la auxiliara. Aun cuando elementos de seguridad acudieron para ayudarla, todo se complicó, pues los uniformados intentaron en vano entrar a la casa, que se encontraba cerrada con llave, ya que los padres de la niña no se encontraban, además, la ventana más cercana estaba protegida con barrotes.

¿Cómo fue que rescataron a la menor?

Como los agentes no podían esperar a que los familiares arribaran al inmueble, los rescatistas se saltaron desde la casa contigua para al menos asegurarse de que la menor no se cayera o aventara por desesperación. Minutos después de que aseguraron a la pequeña llegó Miguel Ángel, el padre de la niña, quien, como la madre, había salido a trabajar; regresó luego de ser alertado por sus vecinos. La infante resultó ilesa y no se levantaron cargos contra los padres; sin embargo, para desgracia de la infante, ni los policías ni los vecinos lograron encontrar al gato.

msb