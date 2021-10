Reunión de alto nivel México-EU: 5 claves para entender por qué es crucial el DANS para ambas naciones

Mañana viernes 8 de octubre se llevará a cabo el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) con representantes de México y Estados Unidos, con el cual se planea alcanzar una nueva etapa de entendimiento en materia de seguridad entre ambas naciones, así lo reconoció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el pasado martes.

Con la apertura de esta nueva etapa, se espera dejar atrás la Iniciativa Mérida, ya que México no busca asistencialismo sino una relación simétrica y de reciprocidad, enfatizó el Canciller, algo que se había buscado desde hace 10 meses, cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos. Este nuevo giro en la política binacional fue una clara instrucción del presidente López Obrador hacia su gabinete, reconoció Ebrard.

"Una nueva etapa basada en un entendimiento. A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para pedir asistencia para pedir esto, lo otro, 'necesito que me apoyes', no. Tenemos que trabajar en materia de seguridad en un entendimiento simétrico", añadió el secretario de Relaciones Exteriores de México.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves en su conferencia matutina que aprovechará este encuentro para volver a invitar a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que visite pronto México. Aseguró que el día de mañana estará presente en el arranque de los trabajos de la reunión Diálogo de Alto Nivel de Seguridad, mientras que por la tarde, iniciará una gira por Michoacán, Jalisco y Durango.

¿Cuáles son los puntos centrales que se abordarán en el DANS?

Este nuevo giro en la política binacional fue una clara instrucción del presidente López Obrador hacia su gabinete, reconoció Ebrard. FOTO: Cuartoscuro

En el DANS la delegación de Estados Unidos estará encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. El presidente López Obrador declaró este jueves que durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad se va a plantear que el gobierno de Estados Unidos invierta en países pobres que requieran ayuda y así frenar los flujos migratorios hacia el norte del continente: "Que la migración sea opcional, no forzosa, eso es lo que se plantea", aseguró. La reunión contará con la presencia, por parte de México, del canciller Marcelo Ebrard, así como de las y los secretarios del Gabinete de Seguridad: Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, informó que durante la reunión de mañana el gobierno de México presentará a los funcionario estadounidenses 10 tareas comunes para enfrentar la violencia y la inseguridad en ambos países, las cuales previamente ya se habían propuesto al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de México planteará mañana en el DANS que sus prioridades son reducir los homicidios y el tráfico de armas, así como el tratamiento de las adicciones desde una visión de salud pública; así como el uso de inteligencia financiera para desmantelar las organizaciones del crimen transnacional.

Con la apertura de esta nueva etapa, se espera dejar atrás la Iniciativa Mérida, ya que México no busca asistencialismo sino una relación simétrica y de reciprocidad, declaró el Canciller. FOTO: Cuartoscuro

López Obrador informó que su gobierno está avanzando mucho en materia de seguridad con Estados Unidos porque el presidente Biden mantiene firme su interés en que las cosas mejoren en la relación bilateral; "Él (Biden) está haciendo un esfuerzo importante para que haya más inversión en Estados Unidos, para que se generen mejores condiciones económicas, y también tiene el compromiso de atender el tema migratorio”, destacó el presidente.

Finalmente, el presidente enfatizó la importancia del tema de migración en la agenda entre ambas naciones: “Lo que estamos planteando es que el gobierno de Estados Unidos invierta para apoyar a países pobres que requieren ayuda, que la migración sea opcional, no forzosa, eso es lo que se plantea," concluyó el mandatario.