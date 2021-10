Marcelo Ebrard: México va por nueva etapa de entendimiento en seguridad con EU

A unos días de la reunión de alto nivel en seguridad, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que van por una nueva etapa de entendimiento en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Desde el Museo Naval, donde se realizó la conferencia matutina, el canciller Ebrard recordó que el viernes se llevará a cabo el Diálogo de Alto Nivel en seguridad con representantes de ambas naciones.

Aseguró que la Iniciativa Mérida quedó atrás y México no busca asistencialismo sino una relación simétrica y de reciprocidad.

"Una nueva etapa basada en un entendimiento. A diferencia de la iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para pedir asistencia para pedir esto, lo otro, 'necesito que me apoyes', no. Tenemos que trabajar en materia de seguridad en un entendimiento simétrico", añadió.