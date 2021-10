México ha propuesto 10 tareas comunes a EU en materia de seguridad binacional: Marcelo Ebrard

México ha propuesto al gobierno de Estados Unidos 10 tareas comunes para enfrentar la violencia y la inseguridad en ambos países, reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En entrevista al final de la presentación de la emisión del nuevo pasaporte electrónico, el canciller mexicano dijo que las propuestas también serán presentadas en la primera edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) que se realizará el 9 de octubre en la Ciudad de México.

Expuso que la prioridades para México son reducir los homicidios y el tráfico de armas, así como el tratamiento de las adicciones desde una visión de salud pública y el uso de inteligencia financiera para desmantelar las organizaciones del crimen transnacional.

"La prioridad de México es reducir los homicidios (...) dijo México, propongo 10 tareas o 10 objetivos comunes, por ejemplo, una asistencia jurídica expedita, que las expediciones tengan la misma velocidad de aquí para allá, de allá para que acá; que las armas, no me mandes armas por favor, algo que no queremos son armas, ya no quiero que me des armas ni helicópteros ni nada de eso, lo que queremos es que ya no vengan armas, no queremos más, como sabemos el 70 por ciento de las armas provienen de allá", explicó.