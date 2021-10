EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy jueves 7 de octubre

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre las investigaciones que se realizan contra los investigadores de Conacyt, las universidades públicas de nuestro país y otros temas relevantes de su administración.

El titular del Ejecutivo dedicó toda la conferencia a responder preguntas de los medios de comunicación y no tuvo ninguna presentación como lo hace regularmente.

AMLO pide a universidades que regresen a clases presenciales

El presidente López Obrador hizo un llamado a sindicatos, autoridades universitarias y alumnos a que regresen a clases presenciales. Insistió en que hay problemas menores de contagio en los alumnos que ya regresaron a las escuelas, sin embargo hay universidades que siguen con las puertas cerradas.

"¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases y escuelas públicas? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y se esté en su casa", reclamó.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario dijo que seguir sin regresar a clases significa "retraso", por lo que ya es necesario que se regrese a las aulas a enseñar a los alumnos. "Si ya se vacunó a maestros y no hay riegos graves para alumnos, ¿por qué no regresar?", dijo.

El 20 de noviembre regresan las reuniones multitudinarias de AMLO

Luego de la primera asamblea masiva programada para el 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, el presidente López Obrador iniciará reuniones multitudinarias en las plazas principales de los estados del país.

"Iniciamos con esa del aniversario de la Revolución mexicana en el Zócalo", informó el mandatario. En la Conferencia Mañanera, consideró que ya es necesario hacer asambleas amplias en las plazas públicas, por lo que sólo falta analizar la logística, es decir, cuánta gente pude estar reunida en un sólo lugar.

"Sí hace falta una asamblea informativa amplia. No solo en Zócalo, sino en todos los estados del país" reiteró.

Si mi hermano es responsable, que sea castigado: AMLO

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado”, respondió el presidente López Obrador ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de instruir al Instituto Nacional Electoral para concluir la investigación contra Pío López Obrador por su presunta responsabilidad en delitos electorales.

“Lo de mi hermano ha quedado de manifiesto que yo no protejo a nadie”, dijo el mandatario y reiteró que no establece relaciones de complicidad con nadie, ni con su familia.

El titular del Ejecutivo lanzó una vez más la frase de “o ya no me pertenezco” y que parte de su trabajo es impedir que haya actos de corrupción en el gobierno que encabeza. Aseguró que “arriba” ya no se permite la corrupción, aunque todavía hay casos “abajo” que deber ser investigados.

