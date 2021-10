AMLO sobre Ley de Coordinación Fiscal: "No habrá más dinero, si sólo es para robar"

El presidente López Obrador se pronunció por no entregar más participaciones federales a los estados, si antes no demuestran que manejan el presupuesto con honestidad y austeridad.

“Quieren modificar la Ley de Coordinación Fiscal, nada más para entregar más dinero a los estados si hay corrupción ¿quieren más dinero para seguir robando? No", dijo el mandatario.

“En mi caso, yo no creo en que se debe entregar más dinero. Si no hay seguridad de que se va a manejar con honestidad, porque no vamos a seguir fomentando la corrupción y los privilegios. No soy cómplice de actos de corrupción”, agregó AMLO.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario dijo que los gobernadores están en su derecho de presentar controversias constitucionales o consultas, como la que organiza el estado de Jalisco, pero aseguró que antes es necesario internalizar en el gobierno que no debe de haber derroche, que hay austeridad y ya no existe corrupción.

"¿Qué hacían antes? Había corrupción derroche, robaban a manos llenas los altos funcionarios, con complicidad con grupos de intereses creados, como comprar un avión de lujo que no se puede vender, precisamente porque es muy lujoso", acusó.

AMLO también cuestionó que "antes aumentaban impuestos o incrementaban la deuda. Se pueden cobrar más impuestos, pero primero se debe comprobar que el gobierno maneje el presupuesto con honestidad o cobrar los impuestos de manera progresiva, es decir, que paguen los que más tienen”, expuso.

En la Mañanera de Palacio Nacional, López Obrador dio el ejemplo a Tlaxcala y Querétaro, estados que no tienen deuda, en el caso de Tlaxcala, por ley y en Querétaro, porque la administración saliente no dejará adeudos.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar