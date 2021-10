Si mi hermano es responsable, que sea castigado: AMLO

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado”, respondió el presidente López Obrador ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de instruir al Instituto Nacional Electoral para concluir la investigación contra Pío López Obrador por su presunta responsabilidad en delitos electorales.

“Lo de mi hermano ha quedado de manifiesto que yo no protejo a nadie”, dijo el mandatario y reiteró que no establece relaciones de complicidad con nadie, ni con su familia.

El titular del Ejecutivo lanzó una vez más la frase de “o ya no me pertenezco” y que parte de su trabajo es impedir que haya actos de corrupción en el gobierno que encabeza. Aseguró que “arriba” ya no se permite la corrupción, aunque todavía hay casos “abajo” que deber ser investigados.

Ayer los magistrados de la Sala Superior, por mayoría de votos, consideraron necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine si Pío López Obrador es o no merecedor de sanción.

La resolución del TEPJF está relacionada con el video que se difundió en agosto de en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez, quien fue coordinador nacional de Protección Civil.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar