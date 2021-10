Pío López Obrador: Aprueba Tribunal Electoral que INE siga investigación contra hermano de AMLO

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió mantener abierta la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por recibir dinero en efectivo que supuestamente fue destinado al partido político Morena.

En sesión virtual, los magistrados rechazaron por mayoría de votos un proyecto que presentó el magistrado José Luis Vargas Valdez, en el que se proponía desechar el procedimiento sancionador, así como la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Pío López Obrador bajo el argumento de que el caso había prescrito.

Vargas Valdez detalló que el video donde se ve al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo, supuestamente para Morena, fue grabado en 2015, por lo que prescribieron los tres años en los cuales debió interponerse la queja ante el INE, la cual se inició en el año 2020.

El magistrado Vargas Valdez indicó que la grabación del video tenía al menos cinco años de antigüedad, por lo que expiraron los tres años en los que se debía interponer la denuncia.

Sin embargo, cinco magistrados (Felipe Fuentes Barrera, Janine Otálora Malassis, Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón) votaron en contra del proyecto de Vargas Valdez y pidieron que continúe la investigación relacionada a los recursos supuestamente no reportados por Morena a través de aportaciones que recibió Pío López de mano de David León, quien fuera operador en Chiapas.

La indagatoria seguirá por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Imprecisiones en el caso

Los cinco magistrados coincidieron en que las razones de la prescripción del caso no son exactas para dar carpetazo al tema, ya que se desconoce si el video en realidad fue grabado en 2015.

"Me aparto del tratamiento del caso y no comparto argumentos probatorio o jurídicos. No existe certeza de que los hechos denunciados hayan ocurrido en 2015", sostuvo el magistrado Felipe Fuentes Barrera.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña dijo que vota en contra del proyecto y a favor de que continúe la investigación contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El expediente ahora estará a cargo del magistrado Felipe Fuentes Barrera para que se continúe con la indagatoria.

dhfm