Reforma eléctrica de AMLO podría frenar transición energética de México: Rosanety Barrios

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer su iniciativa de Reforma eléctrica, la cual aseguró beneficiará a la gran mayoría de los mexicanos; según el mandatario la iniciativa busca eliminar que existan privilegios entre las compañías privadas productoras de energía.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo TV, la analista en temas energéticos, Rosanety Barrios, destacó que dicha propuesta del presidente rebasa ampliamente al sector eléctrico pues de aprobarse como lo ha propuesto el presidente el 62 por ciento de la generación eléctrica quedaría comprometida al ser generada por privados.

La experta explicó que con esta iniciativa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría determinar a cuánto compra esa energía, lo que podría no ser viable para los privados llevándolos a la quiebra y por ende generando una crisis energética.

En ese sentido Rosanety Barrios, aseguró que de darse expropiaciones de las empresas privadas de energía, se estaría comprometiendo a varias generaciones de mexicanos con una gran deuda en esta materia, dinero que puede usarse para otros rubros como educación o seguridad.

Solo CFE podría vender y fijar los precios

Para la experta, el hecho de que esta propuesta de reforma contempla un control total del sector energético por parte de la CFE, otorgando a la comisión de electricidad la facultad de vender y fijar los precios que indique.

En ese sentido Rosanety Barrios, indicó que se pone en peligro la transición energética que se plantea a nivel mundial, pues mientras el mundo entero busca transitar a energías limpias, México iría en sentido contrario, siendo que la CFE determinará el ritmo de cómo el país se suma a ello.

Según la experta de actuar de esta manera en un principio se estaría matando todo tipo de innovación, pues otros recursos como el litio o cualquier otro mineral que tenga que ver con la transición, serían controlados por la CFE.

De este modo no se podrá hacer nada que CFE no quiera que se haga convirtiéndose en unas especie de empresa "super poderosa", no vista en ninguna parte del mundo, aunado a que a pesar de que mientras se argumenta que con la reforma se tendrá un control del precio de la electricidad; diversos analistas señalan que serpa completamente al revés generando precios más caros.