La Reforma eléctrica nos conviene a todos: AMLO

Durante la Conferencia Mañanera en Puebla, el presidente López Obrador defendió la iniciativa de Reforma eléctrica y dijo que es una medida que beneficiará a la gran mayoría de los mexicanos.

"Si se aprueba, la reforma beneficiará a casi todos los mexicanos, quizás no a los más Machuchones, porque son los que menos pagan luz y eso era lo que buscaba la anterior Reforma eléctrica. Pero el beneficio será para los mexicanos", dijo el mandatario.

La nueva iniciativa busca que ya no existan estos privilegios, que se pague lo justo por el uso de la energía y que no aumente el precio de la luz, es decir, que se vean beneficiados la mayoría de los mexicanos.

"Que no nos pase lo que está sucediendo en España, porque si no estuviéramos en el gobierno ya existiría esta crisis", dijo López Obrador.

Además, el político morenista dijo que ellos no tienen que responder a nadie que no sean los ciudadanos, que son los que lo eligieron como presidente. "Nosotros tenemos la gran ventaja de que nos eligió el pueblo y no tenemos que responder a ninguna empresa. Y ésta reforma nos va a beneficiar a todos".

López Obrador aseguró que es necesario que se dé la reforma porque "con la reforma anterior se prometió que iba a bajar el precio de la luz y eso no sucedió.