“En la colonia Del Valle hay más conservadores que en Las Lomas; hay 10 o 20 millones en México”, asegura AMLO

Durante su conferencia matutina de este lunes 4 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el pensamiento conservador está fuertemente arraigado a la sociedad mexicana y estima que hay alrededor de 20 millones de personas que practican “la doctrina de la hipocresía”, la cual, asegura, no está relacionada con el estatus económico pues mencionó que este pensamiento también permea en sectores de clase media o aspiracionistas, incluso afirmó que, “hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en Las Lomas”.

“Son millones que piensan así en nuestro país, es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10-20 millones, siempre ha existido ese pensamiento conservador, entonces, no son pocos, esto de que se tiene como doctrina la hipocresía es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, también sectores de clase media, aspiracionistas, hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en Las Lomas”, afirmó el mandatario.

Cabe mencionar que el presidente de origen tabasqueño señaló que, aunque hay una gran cantidad de conservadores en el país, las personas que comparten este pensamiento no son la mayoría, sin embargo, emitió fuertes críticas a quienes comparten esta ideología.

“El conservadurismo está extendido y existe, no son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo, yo toco este tema y no lo personalizo sino que lo hago extensivo, es para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal” expresó.

“Me importan los jóvenes”

En otro momento de su discurso, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se vio obligado a tocar el tema del pensamiento conservador debido a que es su responsabilidad como presidente de la república procurar que toda la juventud mexicana tenga un pensamiento crítico y socialmente responsable.

“Si toco el tema es porque me importan los jóvenes y no solo me importan los jóvenes de familias liberales, me importan todos los jóvenes porque, además, es mi responsabilidad como presidente de la República, además, hay muchos jóvenes que se revelan, porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción”, aseguró.

Por último, el mandatario hizo una crítica a las recientes declaraciones del ex presidente, Felipe Calderón, quien en su gira por España aseguró que el gobierno español no está obligado a ofrecer disculpas a México por los crímenes realizados durante la conquista pues considera que simplemente es una “historia común”.

“Imaginen que en la escuela le digan a los jóvenes que’ tu papá estaba en un bloque conservador que iba al extranjero a quejarse de las autoridades legales y legítimamente constituidas en México y a demás no querías la transformación, decías que si la gente estaba pobre era porque eran flojos y aceptabas que el que nacía pobre tenía que nacer pobre’, todo eso es parte de ese pensamiento, pero es pensando en los jóvenes, lo de Calderón ya está muy difícil tratar de hacerlo cambiar, así que dejemos que siga su camino, además, tiene todo el derecho de expresarse”, finalizó.