"No soy indígena, no soy español": Calderón entra a la polémica AMLO - Aznar por la Conquista

El expresidente Felipe Calderón se lanzó contra las divisiones en torno a las declaraciones del actual presidente Andrés Manuel López Obrador quien pidió a España una disculpa por los abusos contra los pueblos indígenas en la Conquista. Al respeto el exmandatario del Partido Acción Nacional (PAN) pidió “no caer en la trampa de quienes quieren tempestades”, en clara referencia a las declaraciones de Obrador, quien expresamente ha pedido que se ofrezca una disculpa por los excesos de España.

Durante su participación en un encuentro con representantes del Partido Popular (PP) de España el exmandatario hizo un llamado a dejar de lado las divisiones entre naciones y se dijo “orgullosamente mexicano” al pronunciar que “yo no soy indígena. No soy español”, pues aseguró que tiene raíces de ambas naciones.

“Me declaro orgulloso de ser mexicano, y a mis compatriotas les digo: no caigamos en la trampa. Aquí lo que se busca es dividir”. Afirmó ante los españoles que “no hay que caer en la trampa de quienes buscan tempestades. No caigamos en la trampa de dividir a los mexicanos”, sentenció.

Aznar atacó a AMLO

Cabe recordar que la situación causó incomodidades entre México y España, pues José María Aznar, ironizó sobre el apellido del presidente de México Andrés Manuel López Obrador al decir que “Andrés” por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, vamos, es una mezcla inca… y Obrador de Santander”, destacó el exmandatario español durante su intervención en una reunión del Partido Popular (PP), la principal fuerza opositora del actual gobierno español.

Aznar aprovechó la felicitación a México por sus 200 años de independencia para lanzarse contra Obrador y dijo que de no haber sido las cosas como se dieron en la historia él no estaría aquí, ni se hubiera liado como se llama, ni habría podido ser bautizado.

Hay que recordar que esta polémica tomó fuerza cuando el Papa Francisco mandó un mensaje a los mexicanos con motivo de la Independencia de México donde instó a “reconocer los errores cometidos en el pasado”, lo que fue interpretado como una petición de perdón por los abusos de los españoles durante la Conquista.

AMLO manda abrazos a Aznar

Ante la ironía del ex presidente de España, José María Aznar, respecto al perdón solicitado por el gobierno de México por las atrocidades cometidas en en la conquista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "amor y paz".

"No hoy a entrar en polémica sobre este tema; ya estamos terminando estás conmemoraciones históricas", reiteró. Recordó que en su libro hay un apartado sobre el perdón; se trata de un código de ética para impulsar y fortalecer los valores morales y espirituales. Ahí, añadió López Obrador, se habla de la importancia que tiene el perdón para el que lo ofrece, pero también al lo que lo recibe.

El PP aminora la polémica

Pablo Casado agradeció el mensaje de Felipe Calderón. Foto: Especial

Aprovechando las declaraciones de Felipe Calderón, Pablo Casado, líder del PP defendió que España no tiene que pedir perdón a los indígenas latinoamericanos.

“Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historias común que ha sido el mayor hito de la humanidad después de Roma: la Hispanidad, pronunció ante el expresidente mexicano Felipe Calderón.

Matizó las declaraciones dando las gracias a México por el orgullo de sentirnos una nación hermana y recordó los lazos históricos entre ambas naciones, así como mestizaje, aprendizaje y aportaciones mutuas en la construcción de una mejor sociedad.