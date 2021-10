Así fue la fuerte respuesta de Sheinbaum a Aznar por burla a AMLO: "humanista racista"

Claudia Sheinbaum no dudó en respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador después de las declaraciones realizadas por José María Aznar, expresidente del gobierno de España, quien aseguró que no dará ninguna disculpa por lo que ocurrió durante la conquista, tal y como lo pide el presidente de México.

Aznar no dudó en confirmar que no formará parte de la lista de personas que pide perdón, por lo que no accederá a la petición realizada por AMLO, donde pide una disculpa por los agravios cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista de México; situación que no pasó desapercibida por la Jefa de Gobierno, quien decidió respaldar la solicitud de López Obrador con un duro mensaje para el mandatario europeo.

El mensaje de la Jefa de Gobierno

Sheinbaum utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje a Aznar, donde le dejó claro que el que pierde más es el Estado Español, ya que pierden una oportunidad histórica al reconocer las atrocidades que se hicieron durante la conquista de América.

“Aquí está Sr. Aznar la diferencia entre un gobierno humanista con visión y un racista. Es el Estado Español quien pierde una oportunidad histórica al no reconocer las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. De hacerlo avanzarían hacia un mundo sin discriminación", dijo Claudia en Twitter.

Junto a la respuesta, Claudia no dudó en adjuntar un video de la ceremonia donde el presidente de México ofreció una disculpa a los gobernadores del pueblo yaqui a nombre del Estado Mexicano.

Los motivos por los que no ofrecerá disculpas

Dentro de las declaraciones por parte del mandatario español se mencionó que gracias a que pasaron ciertas cosas, López Obrador fue bautizado y se le dio el nombre que tiene, por lo que mantiene su postura de no unirse a las filas de los que ofrecen disculpas por las atrocidades que se cometieron en otras épocas.