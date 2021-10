"Amor y paz": AMLO responde a Aznar

Ante la ironía del ex presidente de España, José María Aznar, respecto al perdón solicitado por el gobierno de México por las atrocidades cometidas en en la conquista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "amor y paz".

En la mañanera, el mandatario no polemizó, pero aseguró que es un acto de humildad ofrecer perdón: "no olvidar, pero sí perdonar".

"No hoy a entrar en polémica sobre este tema; ya estamos terminando estás conmemoraciones históricas", reiteró. Recordó que en su libro hay un apartado sobre el perdón; se trata de un código de ética para impulsar y fortalecer los valores morales y espirituales. Ahí, añadió López Obrador, se habla de la importancia que tiene el perdón para el que lo ofrece, pero también al lo que lo recibe.

Aznar ironizó con el nombre de López Obrador

El ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, defendió la hispanidad frente al ‘indigenismo’ e ironizó sobre el origen del nombre y de los apellidos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“En esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer.

"Por defender la importancia histórica de la nación española, la historia de España -con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores- estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, reiteró el expresidente.

Después Aznar dijo: "200 años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: ‘¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla”, ironizó.

El presidente recordó la carta enviada a la monarquía española, pero no les pareció, no contestaron y sólo hubo una campaña de insultos; en cambio el Papa Francisco, con mucho cuidado, sí ofrece perdón por los abusos a los pueblos originarios.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar