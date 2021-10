Tuden a Felipe Calderón tras aparecer en la COP26 sobre cambio climático

En los últimos días, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ha estado muy activo en pro del medio ambiente pues apenas hace un par de días participó en el Foro Marítimo Global 2021 en Inglaterra y este fin de semana sorprendió al dejarse ver en la Conferencia de las Naciones Unidos sobre el Cambio Climático (COP26), sin embargo, el ex mandatario salió tundido en redes sociales.

“Estoy en Glasgow, Escocia, Reino Unido, para participar en la COP26 sobre cambio climático. Terminó la ceremonia inaugural y ahora se discute sobe la agenda de la reunión”, escribió el ex presidente en su cuenta oficial de Twitter donde también compartió una fotografía en la que aparece en la sala donde se realiza la conferencia, sin embargo, no especificó cuál era su papel en dicho evento.

La publicación de Felipe Calderón no pasó desapercibida para los internautas y de inmediato se abrió un intenso debate pues mientras sus seguidores lo reconocieron por su compromiso con el medio ambiente, otros más aprovecharon la ocasión para ironizar sobre “sus logros” en temas de medio ambiente durante su sexenio.

“Solo fue a tomarse la foto”, “Muéstrales a todos la barda que construiste como muestra de que no contaminaste”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Felipe Calderón.

Cabe mencionar que Calderón Hinojosa no fue el único que salió raspado pues su presencia en la COP26 también fue motivo para cuestionar la ausencia en el evento del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no se salvó de las críticas por no estar interesado en atender la problemática ambiental personalmente, por lo que, como se mencionó antes, se abrió un intenso debate entre los seguidores de ambos políticos.

Representación mexicana en la COP 26

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26), se inauguró oficialmente este domingo 31 de octubre y será hasta el martes 12 de noviembre cuando concluya dicho evento, el cual, reúne a representantes de los 196 países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, entre ellos México.

En esta edición de la COP26, México estará representado una comitiva encabezada por por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado y la Secretaría de Semarnat, María Luisa Albores, quienes serán las encargadas de dar a conocer cuál es la situación ambiental actual del país y sobre los planes que se tienen proyectados a futuro para combatir el impacto ecológico.

