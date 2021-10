¿Qué pasa si no te has vacunado contra el Covid-19, perdiste tu oportunidad?

Durante la conferencia de este viernes el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la capital del país permanecerá por tercera semana consecutiva en Semáforo Verde de riesgo epidemiológico a partir del lunes 1 de noviembre y hasta el próximo domingo 7.

También se indicó que será en dos semanas más cuando se establezca si permanece el mismo color; de esta manera la capital del país permanecerá por vez primera durante 4 semanas en color verde: "Los indicadores siguen a la baja, es la primera vez en toda la pandemia que podemos estar por cuatro semanas seguidas en color verde," informó Eduardo Clark, Encargado de Tecnología en el gobierno local, durante la conferencia de esta mañana.

¿Cómo va la campaña de vacunación en la CDMX?

En total se aplicaron 13 millones 480 mil 322 de dosis en la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

De igual manera se anunció que ya se alcanzó la meta de vacunación en la Ciudad de México, no obstante eso no quiere decir que las personas rezagadas no podrán vacunarse pues sigue ese proceso activo durante la próxima semana, destacó Clark.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó desde Campeche que se cumplió la meta de vacunación en la capital del país, en donde se han aplicado 13 millones 480 mil 322 vacunas.

Se vacunaron con el biológico anticovid el 100% de la población capitalina en su primera dosis y el 95 % con esquema completo, se aplicaron más de 13 millones 480 mil dosis con el apoyo de 43 unidades vacunadoras funcionando al mismo tiempo, en la etapa de mayor demanda, destacó Sheinbaum.

¿Qué pasará con aquellos que aún no se han vacunado en la CDMX?

Esquema que muestra la cobertura de vacunación en la CDMX. FOTO: Especial

Eduardo Clark indicó esta mañana que aunque se alcanzó la cobertura de vacunación con la primera dosis del biológico en el 100% de la población capitalina, incluida la atención a rezagos, aún existe la oportunidad de vacunarse para aquellas personas que por alguna razón no lo hicieron.

El funcionario destacó que en las próximas semanas habrá oportunidad para que las personas rezagadas puedan acudir a una unidad de vacunación para aplicarse la primera y la segunda dosis. Clark destacó que el 94% de la población ya cuenta con el esquema completo.

En total se aplicaron 13 millones 480 mil 322 de dosis; 7 millones 189 mil 486 con la primera dosis y 6 millones 574 mil 201 con el esquema completo.

Plan de atención a rezagados

Fechas para vacunar a rezagados en la siguiente semana en la CDMX. FOTO: Especial

Eduardo Clark informó que a partir del miércoles 3 de noviembre iniciará el plan de atención a rezagados en la CDMX y se extenderá hasta el sábado 3 de noviembre. Se aplicarán las primeras dosis a mayores de edad en la Biblioteca Vasconcelos (AstraZeneca) y en el CENCIS Marina (Sputnik). Una unidad ubicada en la zona norte de la Ciudad y otra en el sur.

Las segundas dosis para rezagados se aplicarán en Biblioteca Vasconcelos (Sinovac y AstraZeneca) y en el CENCIS Marina (Sputnik y Pfizer), mientras que para las y los adolescentes con comorbilidades se aplicará la vacuna Pfizer en el CENCIS Marina.

