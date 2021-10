Histórico: CDMX enlazará cuatro semanas en semáforo verde por primera vez

La Ciudad de México tendrá por cuarta semana consecutiva semáforo verde, lo que hace un hecho histórico en la capital del país desde que inició la pandemia por Covid-19, anunció Eduardo Clark, Encargado de Tecnología en el gobierno local, quien precisó que será en dos semanas más cuando se establezca si permanece el mismo color.

Los indicadores siguen a la baja, es la primera vez en toda la pandemia que podemos estar por cuatro semanas seguidas en color verde, dio Clark.

Aclaró que hay una reducción en el número de hospitalizaciones respecto a la semana pasada, lo que podría significar, en una semana más, que estaríamos en mínimos históricos desde abril del 2020 cuando inició la pandemia.

Estamos en los niveles más bajos de toda la pandemia. Foto: Especial

De igual manera se anunció que ya se alcanzó la meta de vacunación en la Ciudad de México, no obstante eso no quiere decir que las personas rezagadas no podrán vacunarse pues sigue ese proceso activo durante la próxima semana.