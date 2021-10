Suspenden venta de monedas de AMLO en Internet por este motivo

Internet es un escaparate gigante para todos aquellos que buscan vender o comprar artículos, siendo los coleccionistas uno de los principales beneficiados cuando se trata de objetos como monedas o billetes antiguos, conmemorativos o raros como fue la moneda de AMLO, misma que se hizo viral su venta en octubre, aunque ya tenía tiempo circulando.

El pasado 25 de octubre se reveló que estaba circulando una moneda conmemorativa con el rostro del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto a pesar de estar en el mercado desde abril, siendo una pieza que no tiene valor en el mercado, ya que no fue acuñada por el Banco de México sino por una empresa que no tiene permiso para generar monedas con un valor en el mercador.

Las monedas se comenzaron a vender en Mercado Libre, donde la gente podía pagar 150 pesos para tener una de estas piezas con el rostro del presidente activo de México. Pero todo eso cambió, ya que después de hacerse viral la comercialización de esta se informó que la plataforma digital determinó cerrar la cuenta de la empresa que las acuñaba.

Por qué fue suspendida la cuenta

Acuñadora Emiliano Zapata, empresa encargada de hacer la moneda color plateado con la imagen de AMLO, confirmó este martes que su cuenta había sido suspendido pro un comportamiento irregular en sus operaciones, esto a través de sus redes sociales.

En la publicación de Instagram, la empresa compartió una imagen que dice: “Suspendimos la cuenta. Tuvimos que suspender tu cuenta porque detectamos un comportamiento irregular en tus operaciones. Si tienes dudas, por favor contáctanos”.

En la publicación, la acuñadora ofreció disculpas a todos los interesados en adquirir las monedas y todos aquellos que ya la habían comprado, ya que al no poder ingresar a la cuenta no tienen acceso a los datos de los que ya pagaron.

“Ya no podemos ponernos en contacto con los clientes puesto que ML no nos permite ni acceder a los datos de los compradores. Esperamos que mínimo regrese el dinero a nuestros clientes, de otra manera tendremos que proceder legalmente”, se dentro del mensaje que puso la empresa Emiliano Zapata.

