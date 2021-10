AMLO agradece aprobación de la Ley de Ingresos 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las senadoras y senadores la aprobación de la Ley de Ingresos 2022, ya que en ella se establece que no habrá aumento de impuestos y un esquema de simplificación administrativa.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que la Ley de Ingresos 2022 ayuda a fortalecer la finanzas públicas.

EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy miércoles 27 de octubre

“Agradecerle mucho a los legisladores, diputados y senadores porque ya se aprobó la Ley de Ingresos, y es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas, ¿qué tiene esa ley en esencia? Dos cosas. Una, que no hay aumentos de impuestos, seguimos cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos ya tres años, vamos para el 22 sin aumentar impuestos; y lo segundo, hay ya un sistema de simplificación para que los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños contribuyentes no tengan que hacer hacer tanto trámite, se simplifica completamente para los pequeños el pago de impuestos”, indicó.